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視障生戰過癌魔 盼讀輔導助同路

【明報專訊】「你覺得我不行而已，但你不讓我嘗試，我當然不行。」數年前患癌的徐紫瑩，甫完成為期數月的化療，便向家人及學校爭取盡快返回校園，她的目標非原來就讀的特殊學校，而是從未踏足的主流學校。視障的紫瑩認為特殊校過分保護學生，令他們少機會與外界接觸，不甘當「井底蛙」的她堅持轉校。在主流中學度過4個寒暑，紫瑩今日接過中學文憑試（DSE）成績單，盼升讀心理輔導相關課程，日後成為別人的「樹窿」。

不甘「過分保護」 堅持讀主流校

今屆DSE共3001名有特殊需要考生獲特別考試安排，包括明愛胡振中中學考生徐紫瑩。先天視覺神經線萎縮的紫瑩，雙眼僅得三成視力，與人交談時她看到對方衣服顏色，但看不清衣上字句。她曾因視障遭惡言相向，「你盲的為何出街？」遇到無禮對待，紫瑩不退避，有時會出言反駁，「視障僅對我有影響，你只是街外人，若我不慎踩你一腳，我便say句sorry，其實不算什麼事，毋須將此事（視障）放大」。

學校特辦「一人長笛班」

視障只是紫瑩求學路挑戰之一，2017年讀中三的她確診第三期淋巴癌，需停學化療，堅強個性助她渡過逆境。她說化療致脫髮嚴重，睡覺時被頭髮撩鼻致醒，乾脆請父親為她剃光頭。及後其父笑稱她像卡通角色「一休和尚」，她卻不介意，「我又不信這宗教，怎樣做和尚？唔好『老屈』喎」。紫瑩又說，治療時要在尾椎附近打針，很多病人先打「瞓覺藥」免劇痛，但她為了盡快下牀與其他兒童院友玩，寧願不打「瞓覺藥」。

自小就讀特殊學校的紫瑩說，校方較保護學生，「很多事不能自己試自己做」，故療程後她決定轉到明愛胡振中中學由中三讀起。該校升學及就業輔導主任阮倩茵說，紫瑩適應快，教師亦參與培訓，學習與視障生相處。胡振中中學原本沒有長笛班，但該校有教師知道紫瑩學吹長笛後，特意為她開辦「一人長笛班」，親自授課，更鼓勵她上台表演、外出參加比賽。

紫瑩回想年幼時家人不諳如何支援學習，求助無門下唯有放棄學業；又笑言自己盡得雙親「真傳」，「好火爆」，家人間不時爭吵。紫瑩已獲兩間院校的心理輔導相關高級文憑課程有條件取錄，擬朝有關方向發展，「如果有人可幫你解決問題，或者做你的『樹窿』，可能你就少一點負能量，不用日煩夜煩」。

明報記者 黃焯謙

相關字詞﹕視障 明愛胡振中中學 文憑試

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