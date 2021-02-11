DSE今放榜 誕7名狀元3「超級狀元」 考生減 移民潮 專家：最易入U一屆

42%日校生達標 1.4人爭一學位

今屆文憑試共有43,294名學校考生及6682自修生應考，3男4女考獲7科5**成為狀元，當中一男兩女是「超級狀元」。今年符合升讀學士學位課程最低入學要求（3322+2）的日校考生有17,733人（42.2%），以約1.3萬個資助大學學額計算，約1.4人爭一學位。目前港大、中大、科大、理大、城大及浸大最低收生要求為「3322+33」，而今年考獲「3322+33」的日校考生則有14,912人（35.5%）。

學友社：外地升學者眾 聯招可更進取

學友社學生輔導顧問吳寶城說，考慮到外地升學的人數增多，院校入學的競爭或較過往小，今年或是最易入讀資助大學的一年，建議大學聯招A1和A2課程選擇可較以往進取，而A3則放相對保險的選項，即成績達去年中位數的學科。

直資學校議會主席陳狄安表示，聽到身邊10多個成績相對穩定、料可入讀本地資助大學的應屆DSE考生決定離港升學，並已獲一至兩間海外或內地大學取錄，待今日放榜後決定升讀地點。他說，今年確比以往較多聽聞學生海外升學，當中不少學生亦有同時申請JUPAS（大學聯招），相信其他考生如申請競爭不太激烈的學科，即便JUPAS首輪未能成功，亦有機會於次輪入讀心儀學系。

考局：今年中文科成績較佳

未見取消口試負面影響

中文科連續兩年因疫情取消口試，今年考生中文科表現與往年相若，有59.8%日校考生於中文科取得第3級或以上成績，比去年升1.5個百分點；10.5%考生則考獲第5級或以上成績，比例與去年相若。考評局評核發展主管蔡筱坤說，今年考生中文科成績表現較佳，比去年有不同程度的增長，「看不到取消口試對學生有任何負面影響」，反而部分表現中等的學生人數比例有所上升。

秘書長魏向東說，今年有3413名考生因中文科「脫腳」，即4科核心科不符入大學最低門檻「3322」，而分別因英文科、數學科及通識科「脫腳」則有5779、204及29人，佔同時報考4科核心科考生的18.9%。

今年DSE續於疫情下開考。考評局學校考試及評核主管許婉清說，今年有133名考生因患病或其他原因缺席考試，向局方申請成績評估，8名考生獲評5級（成績評估最高等級），涉及12科次。

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