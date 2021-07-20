【Emily】政府話有駁斥謬誤 不滿官府進度報告 張國鈞：做功課心態

政府話，一直透過唔同平台和途徑積極向市民解說政府嘅政策同工作，駁斥謬誤，包括喺政府新聞網設立澄清專欄，喺「添馬台」同政府新聞網facebook專頁以正視聽；又話新聞處和駐外嘅經貿辦，就海外媒體失實報道澄清，上載喺「香港最新消息」專題網頁。

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Emily未聽過「香港最新消息」專題網頁，喺搜尋器亦搵唔到，新聞處人員教路搜尋「Brand Hong Kong」，再揀選「最新消息」嘅欄目就會搵到。

張國鈞同Emily講，政府呢份回覆只係交代過去一年工作，同佢期望有落差、唔對題，例如「地區行政」，好多立會議員講緊政府部門點樣可以喺地區協作而非各自為政，專員點樣可以有權回應，政府應要切實回應到議員關注。佢話，佢係行會成員，所以知道政府反駁多咗海外失實報道，但市民未必了解，「呢啲就係公務員做功課心態，事實上冇效果，澄清係要畀人知」。