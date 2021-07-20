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2021年7月20日星期二
港聞二
查帕卡料成回馬風 周末或再逼港 路徑飄忽暫難估折返去向 梁榮武預計不正面襲港
18區開花示威 紮鐵工否認搶槍：一心一意襲警 警員：感「對抗力量」拉扯
首宗理大外圍暴動案 設計師藏索帶波子囚45月
涉激光筆射警署 智障清潔工裁不適合答辯
拉丁舞師抽脂亡 操刀醫「沒照料沒施救」 誤殺控罪指除報警「什麼都沒做」 沒麻醉師護士在場
齊針男美返港驗出變種 上環居所圍封 居民一律強檢
男子星港瞞打4針 政府稱必要時起訴
書展參展商賣電器口罩疑違規 遭口頭警告
now新聞副總裁總主播辭職 鄭麗矜：選擇放下 保存美好
屯馬線通車 九巴日均減5萬客
5少年涉刑毀喜茶等 警供稱白衣男拉走被告
警破通訊App招青年入黑社會 拘13人涉自稱三合會成員 最細13歲
房協再派現金券振消費 租戶員工每人100元
督察疑打理盆栽失足 宿舍墮樓亡
4少年童黨傷人判入教導所 官斥帶領施襲者「令人髮指」
西貢遇溺失蹤男未尋回 龍鼓洲發現屍體身分未明
邊掙錢顧病父邊苦讀「摘星」 科大生獲獎學金逐科研夢
稱中學中層流失嚴重 校長會促政府「了解移民原因」
城大推「老虎班」 可讀海外名校STEM課程
研究：成年後患高血壓風險 睡眠窒息童可高2.5倍
馬寶寶農場未見收地行動
七人車的士疑爭路停車 尾隨泥車急煞泥漿潑兩車
黃照達漫畫
【Emily】政府話有駁斥謬誤 不滿官府進度報告 張國鈞：做功課心態
【Emily】「娥姐」擬再戰立會 嘆難攞提名
【Emily】秦石街市變古廟風開幕 小食街開到午夜
【Emily】經民聯送1.5萬張戲飛谷針 今起登記
【Emily】趙恩來辭區議員 續辦社區活動
【Emily】前政助黎穎瑜主持港台節目 山寨式星洲錄音
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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