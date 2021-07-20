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港聞二

馬寶寶農場未見收地行動

【明報專訊】納入新界東北發展計劃的粉嶺馬屎埔村，收地限期陸續屆滿，餘下約20戶村民及農戶，部分仍未獲安置或賠償，遷出限期原定為上周一（12日），獲地政總署口頭通知本月底為「最後限期」，而有村民說，昨午當局曾派員收地。有村民批評安排不清晰，質疑當局「先清拆後安置」，擔心重演5月的突襲收地。

村民：地署口頭通知月底最後限期

68歲村民關漢貴一家的搬遷「死線」原為上周一，而在5月28日馬屎埔東村5戶被地政總署要求在15分鐘內遷出並拆屋，當中包括關家副屋（前「田邊故事館」）。關漢貴當天不獲准入屋執拾，幼女的居住證明文件因而遺失，一家遲遲未能完成安置程序。關的九旬母月初向高等法院申請司法覆核，要求暫緩收地。司法覆核未有結果，關家已開始收拾主屋的家當，憂地當局再強行入屋清拆。

馬屎埔村口自5月28日後多了不少示威字句，如「反對流氓式收地」。關稱，自5月28日後，不少已逾搬遷限期的村民搬走，質疑當局「突襲」只為嚇唬村民。

在村內成立11年的馬寶寶社區農場早前表示獲通知昨為清場限期，周日舉辦最後一次農墟後，陸續收拾物件，惟昨未見當局到場收地。

昨收3戶 兩已遷一未談妥補償

村代表之一陳伯稱，地政總署上周向7月12日搬遷期限屆滿的約20戶口頭承諾，月底為最後限期，確實日子及行動則無從得知，令未遷出的村民人心惶惶。陳又稱，據他所知地政處人員昨到馬屎埔西村限期屆滿的其中3戶收地，當中兩戶已離開，餘下一戶因未商討好搬遷及補償安排，暫未離開。

關漢貴一家在馬屎埔村耕種逾半世紀，原本種菜為主，但自約20年前對面屋苑帝庭軒落成，阻擋日照，蔬菜難有足夠陽光，便改為種果樹。夏天正值荔枝收成期，但自2018年起，因對面新樓地盤疏導工程未完善，每逢雨天經常有大量水湧入農田，令荔枝樹不再有收成；至於龍眼樹，他說不少人誤以為村內沒人，一有收成便擅自摘掉。

關說，他不像母親及弟弟般要求安置上樓，只盼獲分配農地復耕，至今未有政府人員與他聯絡復耕事宜，而供復耕的地僧多粥少，土質亦欠佳。

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