研究：成年後患高血壓風險 睡眠窒息童可高2.5倍

中大追蹤研究243兒童10年

中大學醫學院昨日發表為期10年的兒童睡眠窒息症隨訪研究結果。團隊自2003年起跟進243個平均年齡9.8歲的兒童，隨訪10年，包括中度至嚴重、輕度阻塞性睡眠窒息症患者、習慣性打鼻鼾以及健康的兒童，向他們作問卷調查、人體測量、「夜間多導睡眠電圖檢查」及24小時血壓監測，以評估兒童阻塞性睡眠窒息症與成長後的血壓關聯。中大兒科學系臨牀專業顧問陳晶晶稱，研究證實兒童患阻塞性睡眠窒息症是他們長大後患高血壓的一個獨立風險因素，病童長大後有較高的血壓，病情達中度至嚴重的兒童日後患高血壓的風險是一般人的2.5倍，長遠將增加患心腦血管疾病的機率，及早診斷治療可減低風險。

兒童一周逾3晚打鼻鼾應求醫

中大醫學院過往研究推算，全港有5%兒童患此症。兒科學系系主任李民瞻表示，兒童患睡眠窒息症不容易被察覺，舉例兒童睡眠時張開口呼吸、打鼻鼾、夜汗都是常見症狀，其他症狀包括日間專注力不足、記憶力低、情緒控制差、過度活躍等。團隊指出，家長一般未必能將上述行為聯繫至睡眠窒息症，呼籲若家長發現子女有相關症狀，例如一周超過3晚打鼻鼾，應尋求醫生意見。兒科學系研究助理教授歐俊廷說，可透過切除扁桃腺、控制體重、佩戴正壓呼吸機等方法暢通氣道作治療。