港聞

港聞二

稱中學中層流失嚴重 校長會促政府「了解移民原因」

【明報專訊】中學校長會昨發表對2021施政報告的建議，包括保留、吸納、培育及尊重人才4方面（見表），稱接獲不少校長信息，面對嚴重教師人才流失，特別是中層領導，部分科目如家政或因流失專科教師停開，建議政府及早應對，如調整師訓課程類別和名額；又建議政府「認真聆聽香港人心聲，了解港人移民的原因，制定合適政策以挽回港人信心」，稱大量學生移居海外，或往海外升學，對香港未來影響難以估計。

倡施政報告保留尊重人才 調整師訓

教育局回應，近年公營學校整體教師流失率大致平穩，官校過去一年教育人員辭任百分比亦與公務員整體情况相若，而目前仍在暑假，暫時未有公營學校匯報的最新教師流失率數字。局方樂見業界關心教師相關事宜，期望與持份者合作，一起促進教師專業的健康發展，並在各自崗位上按校本情况作出妥善人力資源安排。

中學校長會昨去信特首及於網頁上載對2021施政報告的建議。在「尊重人才」一項，稱在社會事件和疫情交煎下，學界一直展現香港教育工作者的專業精神，可惜互不信任的氣氛持續籠罩香港，社會撕裂仍待修補，肆意抹黑教育界的言論不斷出現，認為要重建專業制度，恢復和加強公眾對教育專業的信心。

「當教界被抹黑 教局責無旁貸發聲」

中學校長會建議「當教育界被無理抹黑和攻擊時，教育局能責無旁貸地適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾」；而推出教育新舉措前，多與教育專業團體溝通，免在新政策推出時令學界陣腳大亂。

相關字詞﹕施政報告

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