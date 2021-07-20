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邊掙錢顧病父邊苦讀「摘星」 科大生獲獎學金逐科研夢

【明報專訊】中學文憑試（DSE）明日放榜，中六生將揭開人生新一頁。出身基層的科大生梁高浚數年前修讀高中時，已需挑起家庭擔子，課後做兼職幫補家計，回家又要照顧患腎衰竭的父親。家境貧困沒阻礙他奮發向上，及後入讀科大數據科學與技術課程，數年來獲得共約60萬元的獎助學金。近月高浚與同學研發AI語音機械人，冀助語言發展遲緩兒童毋須花費接受專業服務，在家都能由機械人訓練其語言能力。

單親家庭 家無冷氣需到圖書館

在單親家庭長大的梁高浚，從小與父親生活，患腎衰竭父親無法工作，需領綜援。他們住的公屋單位連冷氣機也沒有，高浚以往要到公共圖書館，在較舒適環境溫習。高中課程緊湊，一般學生只顧讀書已忙得透不過氣，但高浚課後還要到餐廳、服裝店等兼職分擔家計。學習資源雖不足，但他說家庭狀况使他不可放棄學業，要努力兼顧學業及家庭。

高浚的努力得回報，2017年DSE他憑4科5*考進科大風險管理及商業智能學，惟其後決定退學，翌年報考新設的數據科學與技術課程。他解釋，中學時已不時鑽研科學函數計數機的程式，之後更上網看短片及資料，自學編寫應用程式，亦認為大數據是未來趨勢，故退學並重新選科。

將赴MIT 研語音機械人助遲緩童

升大學以來高浚已獲10多個獎助學金，總額約60萬元，包括由一間銀行發放、金額最高為30萬元的交流獎學金。高浚擬運用該款項，明年負笈美國麻省理工學院（MIT），希望鑽研能聽懂人類語言、識別箇中語法或用字錯誤的「自然語言處理」技術。事緣他一名年幼親人患唐氏綜合症，語言能力弱、難表達個人情感，故高浚冀研發採用上述技術的語音機械人，讓語言發展遲緩的兒童毋須花高昂費用，都可接受語言訓練。

在科大除了讀書，高浚亦參與校內本科生研究計劃，跟隨教授做研究，並有望畢業前在學術期刊發表文章，他說未來或朝學術方向進發。大灣區正積極推進科研，對於日後在何地發展，高浚說不排斥任何發展機會，將考慮到不同地方工作；又說香港有很多知名教授、學術水平高，認為在港做科研有優勢。

明報記者

相關字詞﹕數據 語言發展遲緩 獎學金 科大

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