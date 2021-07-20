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4少年童黨傷人判入教導所 官斥帶領施襲者「令人髮指」

【明報專訊】一名15歲少年去年5月在旺角金雞廣場的遊戲機中心消遣時，突遭7人圍毆，有人更拿起滅火筒及膠板施襲，事主重傷一度在深切治療部留醫，最終要切除破碎的脾臟。當中4名17至18歲的施襲者，各被控一項有意圖而傷人罪，昨在區域法院被判入教導所，法官稱被襲事主「死過翻生」，更形容帶領施襲的被告行為「令人髮指」。

4名被告依次為麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）。案情指事件發生於去年5月16日晚上，劉嘉楠稱自己與15歲姓林事主有私怨，黃展博遂帶領各被告襲擊林。黃一度拿起滅火筒及膠板擊打事主，至事主倒地失去知覺，4名被告仍不斷踢他。

官：事主死過翻生 切除脾藏嚴重影響生活

暫委法官許肇強判刑時稱，事主「死過翻生」，腦震盪後間中頭痛，切除脾臟後，經常感到疲累，行路急速會喘氣，無法做運動，需長期覆診及服用抗生素。事主因身體無法負荷，不能從事倉務員，反映受襲對他的日常生活及工作選擇造成嚴重影響。

許官稱，首被告麥晟浠年紀輕及初犯，受朋輩影響犯下本案，且有悔意；次被告劉嘉楠稱自己曾被事主毆打，想報復，是本案的始作俑者；第三被告胡嘉智曾犯與本案相似的案件，在保釋期間再犯案，惟其代表大律師呈上多封求情信，許官亦稱，只要胡有決心，便可重新做人。

至於第四被告黃展博雖然不是始作俑者，但他帶頭施襲，許官形容他「用武器狂毆，瘋狂襲擊，如此殘忍」，還押期間行為惡劣，涉及暴力行為及違反紀律，入獄只會令他的行為根深柢固。許官考慮眾被告背景、報告及求情理由，判4名被告進入教導所。

【案件編號：DCCC 1044/20】

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