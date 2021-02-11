房協再派現金券振消費 租戶員工每人100元

可於280商戶使用 涉開支2000萬

繼去年10月後，房協再度向租戶及員工派發現金券。房協表示，已安排居民7月期間領取一套合共100元的現金券，持券者可於8月1日至9月22日期間，在參與商戶消費時使用，每消費滿10元即可使用一張，每次使用數量不限。

另外，房協亦會隨現金券向居民送贈一套以「吃喝玩樂」為主題的口罩，以及由房協獎學金同學會及實習計劃的青年親手撰寫的心意卡，隨現金券送贈居民，冀在疫情下送上關懷和祝福。

打齊針額外獲200元現金券

此外，房協表示為鼓勵在健康情况適合下接種疫苗，凡於8月31日或之前完成接種，9月初可額外獲贈現金券，打一針可多獲一套，打兩針則多獲兩套、即合共200元現金券。房協共預備了20萬套現金券派發。房協企業傳訊總監梁綺蓮表示，希望今年的消費推廣活動能隨着疫情漸趨穩定，幫助推動社區消費。

房協去年10月1日起舉辦「同心•再撐起」消費推廣活動，向轄下20個出租屋邨居民、長者房屋租戶、房協員工等，每人送贈總值100元的現金券，可於轄下近300間商戶使用。

房協行政總裁陳欽勉今年2月接受本報專訪時，曾透露會視乎疫情變化，考慮再推消費現金券等措施，並相信此舉可幫助社會恢復過來。