警破通訊App招青年入黑社會 拘13人涉自稱三合會成員 最細13歲

被捕的13名男子，年齡介乎13至23歲，報稱為學生及送貨工人等，大部分有黑社會背景，他們涉嫌自稱三合會會員、煽惑他人成為非法社團成員，以及普通襲擊被捕。全部13人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。行動中，警方檢取4部手提電話作證物。據悉，相關通訊軟件為WhatsApp，部分手機存有「踢入會」對話。

西區警區反黑組伍文鋒督察表示，警方上月接獲舉報，指有青少年受黑社會滋擾，他們被陌生人加入通訊軟件群組，群組內有人自稱黑社會，聲稱事主已被招攬為其中一員，若遇事可找他們幫忙，代為出頭。反黑組探員經深入調查後鎖定涉案人，於本月14日至18日採取行動，在香港仔、黃大仙及屯門拘捕13名男子。

WhatsApp群組「踢入會」 稱可代出頭

伍文鋒提醒青少年，虛擬世界並非無法可依，千萬不要因為一時貪玩，或貪小便宜而被不法分子利用、以身試法。

西區警區助理指揮官（刑事）侯禮文署理警司稱，警方相當關注青少年罪行，在暑假期間聯同懲教署和地區組織，到西區的公園、娛樂場所、屋邨平台等，向青少年宣揚守法信息，加強他們對加入三合會禍害的了解，並提供適切輔導與支援。