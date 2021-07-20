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屯馬線通車 九巴日均減5萬客

【明報專訊】港鐵屯馬線全線通車近一個月，九巴昨日表示，屯馬線全線通車後，每日乘客量減少約5萬人次。因應屯馬線全線開通，運輸署建議取消4條九巴路線，九巴稱來往馬鞍山至鑽石山站的286M線最嚴峻，現時載客率已達取消路線的水平；餘下3條路線仍需再檢視，包括考慮調整路線、減少班次等方式，以決定能否保留。

運署倡撤4線 九巴：286M最嚴峻

運輸署早前建議屯馬線通車後約半年，取消4條與屯馬線重疊的九巴路線，除286M線外，亦包括來往鑽石山站至九龍站的11線、來往沙田秦石邨至九龍城碼頭的85B線、來往馬鞍山耀安邨至紅磡的85S線。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪昨日稱，屯馬線上月27日全線通車後，九巴每日乘客量減少約5萬人次，若連同去年2月屯馬線一期通車後作比較，九巴累計客量跌幅約10萬人次。他說，屯馬線全線通車後影響40條九巴路線，以286M線最嚴峻，「客量最不理想」，繁忙時間載客量不足三成，由大老山隧道出九龍的客量更只有一成，符合運輸署取消路線的指引要求。

至於11號線客量，林稱減少約兩成半，但載客率未到很低水平，九巴正檢視能否從路線策劃、班次方面作調整，希望能保留該線，讓市民有其他出行選擇；而85B及85S線需進一步檢視載客量水平，再決定能否保留。

東鐵過海段明年通車 料重創九巴

港鐵東鐵線過海段預料亦會於明年內通車，九巴車務策劃部主管梁領彥表示，預期東鐵線過海段啟用後，將對九巴過海線造成很大影響，九巴正檢視受影響路線範圍，並研究重組行駛範圍相近路線、推出特快線等應對。

另外，運輸署早前招標粉嶺皇后山至市區的專營巴士路線經營權，林子豪說，九巴未能投得有關路線，形容九巴面對招標失利及客量下跌雙重打擊，未來經營嚴峻，會研究擴展區內分段收費計劃以增客源，包括下一步在北區提供分段收費。被問到九巴會否再申請加價，林稱暫未有申請計劃。

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