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now新聞副總裁總主播辭職 鄭麗矜：選擇放下 保存美好

【明報專訊】now新聞台副總裁鄭麗矜昨日請辭，以手機短訊向同事透露其決定，提到「時候到了，我選擇放下，保存美好」，形容經過一年反覆思考，「離開是理性的決定」。據悉，now新聞總主播徐蕙儀亦已辭職。綜合now新聞台消息人士稱，自無綫新聞部前高層陳鐵彪去年空降now新聞及財經資訊主管後，鄭麗矜於港聞組、兩個節目《時事全方位》及《經緯線》「三條戰線」上，與陳不時有爭論，近日則因陳鐵彪要求撤換《時事全方位》主持一事意見不合。鄭麗矜向本報確認辭職；陳鐵彪表示尊重鄭的個人決定，感謝她多年來對新聞台的貢獻。

消息：鄭「三戰線」與陳鐵彪不合

陳：感謝她多年貢獻

now新聞部員工昨收到鄭麗矜的手機短訊透露辭職，稱「在新聞界最風雨飄搖的日子，我們仍能站穩崗位，堅守專業」，又表示過去16年，now財經台和新聞台由開台數人到今天300人團隊，感激同事相伴，又說自己並非移民。鄭麗矜昨向本報確認辭職，沒透露原因。據now新聞部消息人士稱，總主播徐蕙儀亦已請辭；亦傳財經台副總裁羅志輝亦將請辭，本報向羅志輝求證，他說「未有正式公布」。3人皆為now財經台及新聞台開台功臣。

綜合now新聞台消息，陳鐵彪自空降now，鄭麗矜於港聞組、《時事全方位》和《經緯線》「三條戰線」上與陳不時有爭論；近日事件與早晨節目《時事全方位》有關：據了解，陳鐵彪不滿主持、智庫研究員馮智政，在本月9日節目上沒按其要求譴責港大學生會評議會動議悼念梁健輝的決定，事後要求撤換該節目除許楨外的部分主持，鄭麗矜為此與陳爭論，最後該節目暫只撤換馮智政。

據悉，陳鐵彪曾要求停播警方國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩店一新聞，經採主爭論以及當日政府發稿公布鄧炳強將會見傳媒後，報道才得以播出；鄭麗矜亦曾就《經緯線》有關「移民英國」及「六四事件」等專題報道與陳意見不合。

馮智政離開《時事全方位》

資深主持彭晴亦請辭

馮智政回覆本報查詢確認已離開《時事全方位》，又澄清當日在節目有同時譴責學生及校方，他在社交平台稱香港管治風雲變色，傳媒人無可能返回舊時光，唯有在「美麗新世界」艱難前行。

擔任《時事全方位》主持逾10年的彭晴亦向本報證實，因「身體不好」已在本月請辭，會主持節目至9月合約屆滿，被問到節目近期是否有變化，她說「與香港一齊變」。另一主持許楨向本報表示，他此前主要擔任周一的嘉賓主持，上周接獲通知改為周一及周五，但未知往後是否維持。

明報記者

相關字詞﹕陳鐵彪 時事全方位 鄭麗矜 NOW新聞台

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