書展參展商賣電器口罩疑違規 遭口頭警告

本報記者昨發現展覽廳1的萬里機構貼出「日系家電大割引」告示，又陳列吸塵機、抽濕機、風扇、多功能料理鍋、按摩櫈等。

賣口罩拉力帶 三聯：運動疫情書相關

記者向現場萬里機構職員查詢為何賣電器，職員避而不答。被問在賣電器原因、會否違反規例等，萬里機構出版有限公司助理總經理兼助理總編輯梁卓倫無正面回答，只稱買3本書以上有七五折。

同場的三聯書店則賣口罩、拉力帶、小型電動按摩器等。三聯書店營銷及市務經理高啟發回應，「因為有運動書籍、與時間有關的書，亦有與疫情相關的書」。高指自己只負責書籍，另外部分由零售部負責，他相信出售這類商品的比例符合規定。

次文化堂：賣食譜就可賣埋石油氣？

次文化堂社長彭志銘多年來在展覽廳1設攤位，指展覽廳3展商可賣精品，但展覽廳1展商不可賣與書籍無關的商品，以往有展商賣T恤亦被指違規。他指上述萬里、三聯書店令書展淪為「雜架攤」，「難道賣食譜，就可在場賣石油氣？賣花卉書就可以賣泥？完全是謬論，一間書店有很多書，那不如在場賣菜？」

另有展覽廳1的參展商稱，一向理解不可賣非書籍的產品，且影響書展形象，「風扇是否連書出售？是否推出防疫書就可在場賣酒精搓手液、醫療用品、快速檢測產品？」他指貿發局讓參展商可有不超過10%展覽空間賣非書類產品，間接令大展商才有機會賣其他類型商品。

貿發局回應，大會由2010年起明文規定書展展覽廳1內只能展出或售賣書籍、期刊或雜誌，如售賣非書刊作推廣，不得佔超過10%展覽空間。