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港聞二

男子星港瞞打4針 政府稱必要時起訴

【明報專訊】一名在港工作的新加坡男子在新加坡接種兩針莫德納（Moderna）新冠疫苗後，在港隱瞞接種史下再打兩針復必泰。政府發言人昨稱，事件可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，構成刑事罪行，會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴，亦不排除考慮不向他提供在港接種疫苗的紀錄證明。

斥失實陳述 浪費疫苗資源

有線新聞日前報道，該名接種了兩劑莫德納的30歲新加坡男子，上月7日和28日在港接種復必泰，打完第4針才告訴護士自己打了4針。他說每次去酒吧要解釋曾在新加坡打針，感到麻煩，有香港電子針卡會較方便。

政府發言人昨批評其行為可能對健康構成風險，亦牽連為其接種疫苗的醫護，更嚴重浪費珍貴的疫苗資源，譴責「這種罔顧他人、極度自私和不負責任的行為」。發言人指，市民向負責接種疫苗的醫護作失實陳述，不但可能危害健康，更可能負上刑事責任，呼籲遵照政府安排接種疫苗；在本港以外完成接種的抵港者毋須再接種更多劑量疫苗。

另外，國泰航空要求機組人員下月底前接種疫苗，否則會檢視是否續聘未能打針者。國泰航空約160名職員昨在國泰城接種復必泰，到場視察的公務員事務局長聶德權透露，國泰航空駐港機組人員接種率達八成。運房局長陳帆稱本地航空業逾七成駐港機組人員至少已打一劑疫苗，單以本地航空業的駐港機師計算，接種率達九成，呼籲航空業盡快打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕機組人員 國泰航空 外展疫苗接種服務 新冠疫苗

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