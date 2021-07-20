齊針男美返港驗出變種 上環居所圍封 居民一律強檢

本港昨有少於10宗初步確診，其中一宗屬輸入個案，患者是一名27歲男子，居於上環士丹頓街尚賢居，他在4月26日和5月17日在本港打復必泰，7月4日前往美國，18日返抵香港，在機場驗出陽性，並帶L452R變異病毒株，但沒N501Y及E484K變異基因。

本地8天第四度沒確診個案

衛生署表示，患者沒病徵，其病毒數值（CT Value）約為21至24，顯示病毒量較高，估計病人較大可能最近於美國感染，已將其列輸入個案。

患者在潛伏期、即過去21日曾在港居住，政府昨晚7時起圍封他居住的尚賢居，居民無論有否打針都要強制檢測。此外，患者在德輔道西太平洋廣場工作，7月2日最後一日上班，該處及患者潛伏期曾到訪的地點被納入強制檢測公告，包括西營盤瑧璈Feather & Bone、中環荷李活道Cali-Mex Bar & Grill、置地廣塲中庭5樓及6樓ZUMA Hong Kong。

打針人數趨升 專家倡延長開放接種中心

昨有近6.5萬人打針，累計有41.9%合資格人口已打第一針，30%人口已打第二針。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台節目《千禧年代》表示，過去一個月市民打疫苗較踴躍，相信不僅因為知道疫苗接種中心即將關閉，也是因為見到多國爆發疫情、Delta變種病毒肆虐，以及因身邊愈來愈多親友已打針，他說政府若將打針當成「重中之重」，應延長開放接種中心數個月。

（新冠疫情）