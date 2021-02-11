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拉丁舞師抽脂亡 操刀醫「沒照料沒施救」 誤殺控罪指除報警「什麼都沒做」 沒麻醉師護士在場

【明報專訊】2014年，體重近250磅的拉丁舞導師李嘉瑩接受抽脂療程後死亡，操刀抽脂的女醫生關孝孜被控誤殺罪。事隔逾7年，案件昨於高等法院開審。控方開案陳辭指，被告在手術後離開手術室約50分鐘，留下4名欠缺醫學訓練的中心職員照料李嘉瑩，後來知悉李面色蒼白，被告除了報警之外「什麼都沒有做」。控方直指被告身為醫生，當時沒有為李嘉瑩供氧施救，屬於違反謹慎責任。

被告關孝孜（現年38歲）否認於2014年6月26日，在尖沙嘴加拿分道重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（終年32歲）。

控方開案陳辭指，死者李嘉瑩曾在涉事中心接受兩次療程，包括2014年4月的腹部抽脂手術，及案發日的背部抽脂手術。事發當日，被告是手術室內唯一的醫生，帶領4名助理替李嘉瑩做手術。4名助理均是中心職員，原本任職美容師和接待員，事前沒有接受足夠培訓；其中僅有一人考獲助理護士及急救資格，另兩人在中心工作不夠一個月。手術期間，李嘉瑩的腹部靠牀、以俯臥姿勢接受麻醉及抽脂，處於較深層的鎮靜（deep sedation）超過3小時。

4助理無足夠培訓 被告術後離手術室

手術完成後，李嘉瑩尚未蘇醒，被告於下午2時44分離開手術室，留下4名助理照料死者。當中只有一名助理逗留在手術室，其餘3人則在房外。

控方表示，由於李嘉瑩沒有接駁監測維生指數的儀器，助理僅憑呼吸聲和面色觀察李的狀態。後來，助理發現李的鼻鼾聲減弱、面色變得蒼白，遂大喊「李小姐」盼喚醒死者，並通知被告折返手術室。直至3時34分，被告才返回手術室，隨即叫人報警。控方直指，死者俯臥時難以呼吸，被告作為醫生，卻沒有為死者供應足夠氧氣，更犯下一連串嚴重疏忽，令她手術後沒有醒來。

無儀器監測維生指數 靠觀察呼吸面色

控辯雙方同意事實指，被告2006年從港大醫學院畢業，翌年成為執業醫生。包括被告在內，涉事中心當時聘用3名醫生，但沒有聘請麻醉師及註冊護士。

李嘉瑩生前約重249磅、身高約1.7米。李送院後，醫生發現她沒有生命迹象，搶救不果後宣告不治。醫生估計，李可能送院前已死亡。聆訊今續。

【案件編號：HCCC200/2018】

相關字詞﹕謹慎責任 誤殺罪 高等法院 註冊醫生 抽脂 拉丁舞 醫療事故

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