涉激光筆射警署 智障清潔工裁不適合答辯

控方續舉證 9月審

被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反禁蒙面法3罪。

兩名辯方專家、精神科專科醫生郭偉明及黃宗顯均認為被告不適合答辯。兩名控方證人、葵涌醫院智障精神科醫生梁沛行及吳凱怡起初認為被告適合答辯，後改為不適合。劉官最終只接納一名辯方專家黃宗顯及一名控方專家吳凱怡的證供，稱被告記憶力較弱，答問題偶爾「九唔搭八」，不明白控罪內容、認罪與否的分別等。

對於控方指被告被評定智商66，等同9至12歲孩童，但與黃宗顯會面時提及「想識女仔」、「啲女仔要求好高」，質疑9至12歲孩童不會了解此社會觀念，劉官認為此批評是基於錯誤理解，並同意辯方指出，黃的報告稱有9至12歲智商，是指其執行功能而非思想有缺陷。

劉官總結，4名專家都指智障人士記憶力普遍較弱，加上案發已近2年，被告有可能未能記起案發的事；劉官亦對於被告能否給律師指示、挑戰證供或出庭作供等有所保留，裁定不適合答辯及審訊。

【案件編號：WKCC 2327/20】

（反修例風暴）