18區開花示威 紮鐵工否認搶槍：一心一意襲警 警員：感「對抗力量」拉扯

兩名被告依次為紮鐵工人謝信誠（31歲）、學生陳家俊（18歲）。控方透露，另一涉案男子甘維邦自前年年底未有出庭應訊，相信已棄保潛逃。

一涉案者去年起未應訊料潛逃

首被告承認2019年10月13日在旺角彌敦道非法集結及襲擊警員X，但否認企圖搶劫一支霰彈槍；辯方稱，首被告當時僅「一心一意想襲擊警員」，無意搶槍。次被告則否認一項拒捕罪，將爭議警方認錯人。

控方案情稱，警員X在旺角雅蘭中心外捉住次被告，他雙手推開X，其間女子B嘗試扯走次被告，男子C迎面跳起，「飛踢」X的胸口，首被告衝向倒地的X，企圖搶槍，同時揮拳打X的頭部，男子D則以伸縮警棍擊打X的小腿。兩名被告其後在旺角銀行中心外被捕。警員送院，胸壁觸痛及右腿擦傷。

被質疑事後沒護槍 「首要阻逃」

警員X供稱，首被告捉住散彈槍近退彈孔位置，拉扯約3至4秒，同時揮拳擊打其頭部約6至7下。辯方質疑X疑被搶槍後未有即時保護槍支，而是雙手捉住首被告上衣，是因不擔心被告再度搶槍。警員不同意，稱當時首要任務為阻止被告逃走。

控拒捕被告爭議拉錯人

警認書面證供無述容貌

另X又稱其後在報案室認出次被告為涉拒捕的男子。法官多次追問男子容貌，X才指男子粗眉、眼睛小、臉容瘦削。庭上播放事發片段，涉事男子身穿全黑上衣、手袖和長褲，在辯方盤問下X承認兩份書面證供均無描述男子容貌，僅稱他穿黑色短袖衫和長褲、身材瘦削，他亦同意在庭上再次觀看片段後，才補充指男子穿黑色手袖。審訊今續。

【案件編號：DCCC 574/20】

（反修例風暴）