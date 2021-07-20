查帕卡料成回馬風 周末或再逼港 路徑飄忽暫難估折返去向 梁榮武預計不正面襲港

澳門氣象局昨午2時半改發3號風球，到下午5時半發預警，今日（20日）凌晨至早上改發8號風球的可能「中至高」。

天文台表示，昨晚10時，查帕卡集結在香港西南約200公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

將在港400公里徘徊數天

天文台稱，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機率不高。天文台又稱，與查帕卡相關的雨帶今日間中為本港帶來大驟雨及狂風，本港今日吹清勁至強風程度東至東南風，高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪。

天文台昨預測查帕卡先向西北移動，並增強為強烈熱帶風暴後，在廣東西部登陸，其間會減弱，之後以180度逆時針方向折返南海，並重新增強為熱帶風暴，即查柏卡會在本港約400公里徘徊最少6日。

天文台高級科學主任唐宇煇表示，查帕卡與另一個位於台灣以東的熱帶氣旅煙花相距約1900公里，兩個環流未有互相影響；至於查帕卡移動路線較「飄忽」，原因是其周圍引導氣流較弱，「所以個風會以不規則方向移動，甚至打圈咁轉移動」，數日後「折返」南海後的移動路徑有很大不確定性，未知會否再次影響香港。

一風正逼台 或短暫互相影響

香港氣象學會發言人梁榮武指出，根據天文台預測，查帕卡本周五、六折返南海，台灣以東的煙花料周六登陸，即使兩個熱帶氣旋之間互相影響，只會維持一至兩天，到時查帕卡被煙花牽引影響香港的可能不大。

資料顯示，過去曾有「回馬風」影響本港，其中2007年8月9日，強烈熱帶風暴「帕布」在香港以南約30公里位置掠過，天文台發出3號強風信號，不過帕布在江門以南以逆時針方向180度折返，翌日吹向香港，天文台發出8號西南烈風或暴風信號。

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