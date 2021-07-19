港聞

港聞二

監察摩天大廈變形 最好興建時同步安裝

【明報專訊】林兆明在新西蘭攻讀電子工程，畢業後曾在新西蘭電訊公司和新西蘭國營電力公司工作共10年。1994年回香港後，先後在和記電訊、九倉電訊、和記環球電訊工作。2007年，他成立Optical Sensing，為固網及流動通訊公司提供服務。到2012年底，該公司開始進軍用光纖作傳感器的業務。

他表示，公司只有9個人，但部分軟件和硬件都是自行設計。為了善用人力，大部分安裝工作都會由合作的承建商負責，但員工會在最後到場安裝該公司的主機。

5月18日，深圳的賽格廣場曾出現劇烈搖動。有估計稱，可能是在大廈地下經過的兩條地鐵線路的震動引致大廈出現共振，再加上風和溫差的影響。有媒體發現，早在1999年10月初，尚未完全落成使用的賽格廣場已經出現過樓頂鋼針連同大樓劇烈晃動的情况。設計師當時提出應急方案，一組工人將鋼針割短26米，大樓才停止了晃動；之後再沒有人提起這事，直至今年5月18日之後才被媒體提出。

深圳市官方近日表示，專家已查明，大樓當日晃動是因為桅杆風引致渦激共振，並強調結構安全。

落成後安裝 只能監察日後情况

林兆明指出，近年外國已經開始有摩天大廈安裝光纖來監控其結構有無變形，有部分大廈是在興建期間同步安裝，當然是最理想，因為可以由零開始監察摩天大廈的變形。若在落成多年之後才安裝，只能監察日後有無變形，之前已經出現的變形則量度不到。

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