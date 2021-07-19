手術病人心停 兩醫涉失當 專家：倘知數據 不應繼續

三度離開取藥手機充電器 一醫擬認指控

兩名醫生2016年在仁安醫院為25歲男病人做足踝關節內窺鏡、注射高濃度血小板、修復前距腓韌帶等5項手術，其間病人一度心臟停頓，搶救後恢復生命表徵，醫生決定繼續手術，病人術後轉送伊利沙伯醫院治理。林達成另被指控三度離開手術室取藥物及手機充電器，而病人有否同意麻醉方式改變及知悉所有手術內容，亦有爭議。

專家質疑20分鐘未獲血氧數據無行動

專家證人、港大醫學院麻醉學系臨牀教授張志偉推斷，病人因血氧飽和度過低致心臟停頓，林達成有20分鐘未能讀取血氧數據，卻無任何行動，情况不理想，而據維修紀錄所示，監察儀器運作正常。

梁協榮早前自辯稱不知病人曾心臟停頓，而林達成稱病人的生命徵象正常，故決定繼續手術。張志偉表示，若麻醉師評估病人情况穩定，繼續手術是合理的決定。骨科專科醫生楊揚認為，有關手術風險不高，病人需用心肺復蘇法及腎上腺素搶救的情况罕見，認為梁協榮應進一步了解情况，若以病人當時的生命徵象判斷，他不應繼續手術。