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重建申會所變單幢樓 繼園街交通恐超負荷

【明報專訊】有財團上月向城規會申請重建北角繼園街舊樓項目，並修訂發展藍圖，擬將地盤「一拆二」發展，其中原擬建會所的地盤，改為提供310伙住宅的單幢樓，有關建議觸發柏蔚山、富雅花園等區內屋苑業主反對，指現時車輛只倚靠雙線雙程、陡斜的繼園街出入，加上該處沒設行人過路設施，常現人車爭路，亦引致繼園街、繼園臺、丹拿道及電照街交界經常出現交通擠塞，擔心若申請獲批，該處交通將超負荷，增加交通意外風險。

3年半7車禍1死11傷

運署：已實施交通改善方案

運輸署資料顯示，2018年至今年6月，繼園街、繼園臺、丹拿道及電照街路口共發生7宗交通意外，共造成1死11人傷。署方稱，隨着柏蔚山陸續入伙，已實施交通改善方案，包括擴大繼園街近丹拿道路口的黃色方格道路標記；於繼園街近丹拿道路口加設下斜路緣及凹凸紋警告條等，又稱正研究調節路口交通燈號控制時間的可行性，以期改善該處繁忙時間的交通擠塞情况。

單幢樓涉310伙 項目增212戶

城規會本周五（23日）將審議有關申請。根據資料，有關財團提出修訂的發展項目屬繼園街西面的第2期發展，城規會2010年批准發展藍圖，原擬建638伙住宅，而最新建議是將第2期發展「一拆二」，其中原擬建會所的地盤，改為興建31層高、提供310伙的單幢樓；加上擬建的4幢29層高大廈提供540伙單位，新計劃較原先增加212伙。現時該地盤已圍板，正拆卸舊樓。

柏蔚山居民蒐意見 九成反對

有關建議引起區內多個屋苑的居民反對，其中柏蔚山居民曾舉行業主大會蒐集意見，共收到251個意見，92%反對。柏蔚山業主陳小姐（化名）表示，現時居民主要沿繼園街的樓梯級行人路，並橫過馬路往返柏蔚山，但因繼園街路窄陡斜，不少居民行出馬路，加上繼園街屬雙線雙程行車，繁忙時間常現車龍，且沒設置交通燈及行人過路設施，人車爭路常見。她說該處曾發生交通意外，恐車流及人流增加，令交通意外風險大增。

富雅花園業主立案法團主席沈先生表示，現時富雅花園居民駕車，繁忙時間出路口要等候4至5分鐘，而繼園街、繼園臺、丹拿道及電照街路口亦經常塞車，「上面（繼園街）如何擴闊都好，當車輛去到街口時都要等，好像一個漏斗」。

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