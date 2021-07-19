荃灣海濱單車徑今啓用 長2.3公里 荃屯全段22公里開通無期

明年初就灣景至掃管笏段諮詢

新啟用的單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出海旁興建，長約2.3公里，沿途設有兩個休息處；在海興路附近有單車匯合中心，內設單車練習場、洗手間、單車泊位及飲水設施等。

土木工程拓展署工程師蕭民傑稱，新單車徑途經區內多個公眾休憩及康樂場地，例如荃灣公園、荃灣海濱公園、荃灣海濱長廊等，工程團隊在單車徑加設行人過路處，冀保持海濱通達性，亦可減少行人橫過單車徑對踏單車者影響。

區議員：只建這段沒意思

深井居民反對 未有動工時間表

荃灣區議員劉卓裕表示，新單車徑其中一段約1.5公里長的路段已率先於4月開通，據他觀察，該段單車徑使用率偏低，估計與單車徑太短、配套不足、沿線沒租單車設施有關。他說，荃灣海濱段單車徑只是整條荃灣至屯門單車徑的其中一小段，「只興建這段沒有意思」，一定要興建整條單車徑貫通荃灣至屯門才算完整，惟因深井居民反對，以致遲遲未能落實餘下路段的動工時間表。

「3+1單車同學會」創辦人劉錦滿表示，不少單車發燒友會於市區踏單車入屯門，以往駛至荃灣，會經區內馬路再轉駁青山公路，新單車徑開通後，可沿海濱欣賞風景，又可避開交通燈及車輛，認為是好事。

土拓署網頁顯示，屯門至掃管笏擬議單車徑的詳細設計正在進行，至於荃灣灣景花園至掃管笏段的設計及推展策略正檢討中。