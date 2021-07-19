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荃灣海濱單車徑今啓用 長2.3公里 荃屯全段22公里開通無期

【明報專訊】全長約2.3公里、耗資約1.4億元的荃灣海濱段單車徑今日正式啟用，市民踏單車可沿新單車徑欣賞藍巴勒海峽和青衣島的景色。發展局長黃偉綸昨日發表網誌稱，該段單車徑只是全長22公里的荃灣至屯門主幹線的開始，土木工程拓展署計劃明年初就灣景花園至掃管笏段的單車徑諮詢公眾。有荃灣區議員稱，整條單車徑研究多年，至今開通無期，認為政府應認真處理沿線居民的反對意見，落實可行方案，興建整條單車徑貫通荃灣與屯門，並連接新界單車徑網絡。

明年初就灣景至掃管笏段諮詢

新啟用的單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出海旁興建，長約2.3公里，沿途設有兩個休息處；在海興路附近有單車匯合中心，內設單車練習場、洗手間、單車泊位及飲水設施等。

土木工程拓展署工程師蕭民傑稱，新單車徑途經區內多個公眾休憩及康樂場地，例如荃灣公園、荃灣海濱公園、荃灣海濱長廊等，工程團隊在單車徑加設行人過路處，冀保持海濱通達性，亦可減少行人橫過單車徑對踏單車者影響。

區議員：只建這段沒意思

深井居民反對 未有動工時間表

荃灣區議員劉卓裕表示，新單車徑其中一段約1.5公里長的路段已率先於4月開通，據他觀察，該段單車徑使用率偏低，估計與單車徑太短、配套不足、沿線沒租單車設施有關。他說，荃灣海濱段單車徑只是整條荃灣至屯門單車徑的其中一小段，「只興建這段沒有意思」，一定要興建整條單車徑貫通荃灣至屯門才算完整，惟因深井居民反對，以致遲遲未能落實餘下路段的動工時間表。

「3+1單車同學會」創辦人劉錦滿表示，不少單車發燒友會於市區踏單車入屯門，以往駛至荃灣，會經區內馬路再轉駁青山公路，新單車徑開通後，可沿海濱欣賞風景，又可避開交通燈及車輛，認為是好事。

土拓署網頁顯示，屯門至掃管笏擬議單車徑的詳細設計正在進行，至於荃灣灣景花園至掃管笏段的設計及推展策略正檢討中。

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