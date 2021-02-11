本地升學減 學友社料今屆DSE 20分穩入大學

放榜在即，考生難免有壓力，學友社學生輔導中心隊長、註冊社工周芷楓建議考生做運動、聽音樂等減壓。她又建議家長，若子女成績與期望有落差，宜先聆聽子女感受，可適當讚賞他們做得好之處，不宜追究子女的表現。學友社即日起提供多項放榜輔導服務，包括電話熱線2503 3399，以及提供升學就業資訊、情緒及意向輔導等。

中大兩獎學金計劃吸新生

多間院校均推出獎學金吸引學生報讀，中文大學昨日宣布，下學年起增設「香港中文大學校長卓越獎學金」及「非本地體驗學習助學金」，前者金額為5萬元，共8個名額，將按學生入學成績、首學期學業表現、語文能力等甄選；後者為1萬元助學金，用以鼓勵經濟有困難的本科新生參與非本地的學習，包括中大認可的海外交流、實習等。