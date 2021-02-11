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港聞二

本地升學減 學友社料今屆DSE 20分穩入大學

【明報專訊】中學文憑試（DSE）周三（21日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城說，整體學生人數減少，加上到外地升學人數增加，料今年考獲20分的考生可穩入大學，分數較以往稍降。海外升學近年成為熱門話題，吳寶城提醒，到外地升學屬重大決定，若學生只因身邊不少人赴外地讀書，而突然想轉到其他地方升學，考慮或不夠周全。他建議外地升學的學生，獲院校取錄後盡早申請簽證，並聯絡所屬院校了解當地隔離檢疫措施。

放榜在即，考生難免有壓力，學友社學生輔導中心隊長、註冊社工周芷楓建議考生做運動、聽音樂等減壓。她又建議家長，若子女成績與期望有落差，宜先聆聽子女感受，可適當讚賞他們做得好之處，不宜追究子女的表現。學友社即日起提供多項放榜輔導服務，包括電話熱線2503 3399，以及提供升學就業資訊、情緒及意向輔導等。

中大兩獎學金計劃吸新生

多間院校均推出獎學金吸引學生報讀，中文大學昨日宣布，下學年起增設「香港中文大學校長卓越獎學金」及「非本地體驗學習助學金」，前者金額為5萬元，共8個名額，將按學生入學成績、首學期學業表現、語文能力等甄選；後者為1萬元助學金，用以鼓勵經濟有困難的本科新生參與非本地的學習，包括中大認可的海外交流、實習等。

相關字詞﹕吳寶城 學友社 中學文憑試

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