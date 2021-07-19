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英華校長陪學生撫平反修例創傷 師生關係破裂「相當心痛」 用關懷重建信任

【明報專訊】「老師，我今日都畢業了，希望沒有辜負你們」。英華書院校長鄭鈞傑在任內最後一次散學禮，向其「英華仔」時期的恩師致謝。當年鄭鈞傑年少時的美好校園時光，驅使他返母校教書。他出任英華校長10年，最艱難的一課是2019年反修例事件衝擊校園，學生一度對學校失去信任、心懷猜忌，師生關係破裂；學校同時亦遭到學生、校友多番抨擊，令他相當痛心。鄭鈞傑說，學校該段時間縱承受創傷，惟沒有放棄，他尤其感激老師、社工等花時間心血陪學生、關心學生，令學生明白學校愛惜他們，「法例不會令人內心改變，而是人與人之間關愛」。

明報記者 魏綺婷

鄭鈞傑1983年讀中一，其間除了大學及師訓4年多，他一直在英華，以學生、教師、校長身分，度過34年光景。他還記得教第一堂的Applied Maths課（應用數學），班房裏的中六生是他讀中六時的中一師弟，有代代傳承之感。

澄清早擬退休 無關反修例風波

去年鄭鈞傑宣布退休，惹人猜想是急流勇退，鄭鈞傑說無關社會狀况，早在2019年4月已決定退休。他說自己一直以英華為先，惟自完成200周年校慶工作後，希望抽多些時間照顧家人，而5年前通波仔手術亦令自己更珍惜健康，「到了某一個階段，是時候退下來」，他之後會到加拿大與家人相聚。

鄭鈞傑形容自己心境是《出師表》所言「臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」，他說自己沒有諸葛亮的能力，「一直都是一個好普通的人」，做校長初心是因為當時學校需要他，而他希望可為守住英華核心價值及傳統而作出承擔。

2011年做校長，學校正值舊制過渡至新高中學制，而英華亦轉為直資不久，至近年「社會外在環境因素轉變」，他形容是「幾大挑戰」。2019反修例運動，學生在校園躁動，鄭鈞傑回想，學生的立心是想要他們所想更美好的社會，「不是為了自己」，但他們當時接收的資訊、表達方式不理想，學校按校規懲處了部分人，同時花很多時間勸說、輔導、傾談。他稱學生、校友和家長分別也有不同立場，慨嘆學校當時無論做什麼也是「兩面不是人」。

校友家長各有立場 嘆兩面不是人

如今反修例風波過去，校園回復平靜，鄭鈞傑感謝教師及社工背後默默工作，「希望同學明白，他們能夠做的事，就是做好自己本分，將來有需要在不同崗位貢獻社會」。他稱過去情緒比較大的同學「靜番落嚟」，專注學業，更有人考獲全班第一名。

英華是本港現存西式教育歷史最悠久的學校，1818年在馬六甲創立，宗旨包括培育華人傳道人才、廣傳福音，鄭鈞傑稱，時至今日，辦學理念不是純粹傳教，而是讓信仰核心價值具體實踐，如關懷、看顧弱勢社群。他稱，學校每年都有很多探訪、義工活動，縱然學校中產家庭比早年多，但希望同學不忘自己使命，要幫助有需要的人。

談移民潮：能者走掉 誰幫有需要的人？

本港掀起移民潮，有教師及學生離開香港。鄭鈞傑稱，每人離開都有不同原因，好多人離開，同時仍然很多有心人留下努力貢獻社會、貢獻教育界，「有能力走的人走掉，有需要的人誰來幫？」他欣賞留港的人依然緊守崗位。

（校長退休了系列）

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