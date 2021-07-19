建制看宣誓：不窒礙有志者參政

本屆區議會湧現一批素人、政黨生力軍，但部分人表現惹來政府及建制派不滿，例如有區議會提出成立的保安及政制事務委員會，被指不符合《區議會條例》下的區議會職能，也屢出現官員「不合作」離席、不提供場地及支援服務事件。有區議員議辦貼「藍絲與狗不得內進」標語，連民主派同事也不表認同。

顏汶羽是2019年少數能保住議席的建制派，對於今屆區會是否泛政治化，他認為各區、每件事也不同，難一概而論。面對宣誓、DQ風險，民主派區議員聞風辭職，大量選區議席出缺，顏汶羽建議政府應善用其他地區諮詢渠道聽市民意見。他認為若日後有區議員被DQ，也是因為其行為違反宣誓規定，與市民對政府情緒及區議會應否保留沒有關係。對於區議會的存廢及價值，顏汶羽認為區議會日後的制度、角色及職能如何調整，應與現時的整個地區諮詢架構一併考慮。