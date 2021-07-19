黃議員，已圓？未完。

公民黨前成員黃文萱和素人「屯門十一兄弟」黃丹晴，當初為不忿當區部分建制派區議員常自動當選、冀為議會帶來新聲音而毅然參選，最終取得議席。

曾任記者的黃文萱奪沙田區議會議席後，任內會開直播、辦電影團，還於辦公時間以外照顧街坊子女與他們玩樂；屯門區議會副主席黃丹晴是註冊社工，定期開的街站是他與一班基層長者溝通的聚腳點。樹下草旁，有時會見他為街坊尋找走失的貓。

二人都曾滿腔計劃，上任之初提出多項涵蓋民生、抗疫議程及撥款都被各種理由取消，被人批評「只搞政治不做實事」。面對重新宣誓要求，基於自身「成分」和被指違規的行為，他們心知DQ的風險。

離去，在亂流下只願平安；留守，未嘗不是一種堅壯。黃文萱自言硬頸，拒絕沉默，亦不願移走議辦「敏感」文宣，惹來建制派及親建制媒體點名，最後無奈離開。本土派的黃丹晴也硬頸，雖知留低可能被DQ，可能被追百萬薪津，也可能破產，但不願在任期結束前主動辭職。

由春到夏，記者用影像記錄上述兩名20多歲的年輕區議員，連月來應對議會及社區工作、面對政治風波的抉擇。

文、圖：林靄怡