男子星港先後打4針 聶德權籲如實交代接種紀錄

男子稱為獲港針卡 抗體多4倍

《有線新聞》昨報道，一名在港工作的30歲新加坡男子，於4月9日及5月7日接種莫德納後，在上月7日和28日在港接種復必泰。他在打完第4針後，始告知護士打了4針。至於為何接種4針，他稱「之前沒有想這麼多」，但每次去酒吧要解釋曾在新加坡打針，對此感到麻煩，認為如有香港的電子針卡會較方便。報道又稱，他在接種第4針超過兩周後，驗出抗體水平比其他人多約1至4倍。

孔繁毅：效用影響有限 長期副作用未知

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，短時間內接種第三、四針，對效用及保護率的影響很少，相信接種者會多些短暫或輕微副作用，而長期有否其他副作用未知。他強調，健康的人接種兩針已有足夠保護率，短期內毋須打第三、四針。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫苗保護率受年齡、性別等因素影響，目前亦不知道具保護作用的抗體水平下限，如接種4針令抗體水平太高，會否增加罕見副作用的風險，屬未知之數。他認為上述男子接種4針疫苗沒有必要，加上香港疫情不嚴峻，如一般人仿效接種多於兩針，反而造成疫苗浪費。

對於男子期望獲得在港的電子針卡，梁子超表示，目前需要建立一套快速的疫苗互認系統，但擔心難以判斷接種紀錄真假，造成混亂。

（新冠疫情）