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料9月底七成人接種 聶德權：考慮即日籌予長者打針

【明報專訊】本港開展新型冠狀病毒疫苗接種計劃逾140天，目前超過四成人已接種第一針。公務員事務局長聶德權昨表示，如要達至七成接種率，需多200萬人接種，他預料若維持現時的踴躍程度甚至更高，至9月底應有七成人接種第一針。他又稱未來兩周會留意接種情况，審視接種中心安排，並積極考慮以「即日籌」的方式開放非繁忙時段，讓長者到場接種。

昨新增兩宗輸入個案，患者均驗出L452R變異病毒株，其中一人由美國抵港，曾接種兩針復必泰。另初步確診少於5宗。

指接種中心「不能無了期運作」

聶德權昨在商台節目《政好星期天》表示，過去7天的接種平均數，每日為6.1萬劑，當中第一針佔3.2萬劑，他期望趨勢可持續甚至更高，以更快達到七成接種率。他指出，現欠200萬人才達七成覆蓋率，如每日有3萬人接種第一針，預料需時兩個月、即9月底接種首劑比率可達標。

聶續稱，目前預約情况踴躍，當局會與疫苗接種中心商討，適量地增加接種站數目。被問到疫苗接種中心是否9月底之後停運，會否延長營運時間，聶回應，29間接種中心不能無了期運作下去，希望市民於8月底前接種第一針，當局會於未來兩周留意接種情况及檢視安排。

聶又提到，本港長者接種率偏低，對此感擔心；他說長者感染風險高，尤其是患長期病、身體虛弱的長者，若安老院出現爆發，後果不堪設想，認為須加快長者接種。本港60歲以上接種率不足25%，20至59歲約有46%的人接種，他表示當局會繼續透過電視廣告、派發傳單、解答聽眾疑難等，加強宣傳。

增私家醫生長者資助額 每針100加至150元

他指出，當局會積極考慮以「即日籌」的方式，開放接種中心的非繁忙時段，予沒有預約長者接種。安老院舍亦會開展新一輪接種計劃，屆時衛生署會安排醫生上門，為院友接種疫苗。他稱明白長者有較多問題，醫生須花較多時間解答查詢，當局上周五（16日）起，增加私家醫生資助額，如為60歲以上長者接種，由每針100元增至150元。

新冠疫苗顧問專家委員會日前批准更改復比泰儲存期限，於攝氏2至8度儲存5天改為31天，並將建議提交食衛局長考慮。聶表示，當局會於短期內與私家醫生討論運作情况，包括可否於同一間診所提供兩款疫苗。

至於疫苗供應，聶德權說，政府會與藥廠保持緊密聯繫，但承認供應不一定在有需要時有貨，例如早前科興170萬劑新貨來港當日，當局曾預計存貨會於同日打完。至於復必泰存量，他昨早稱有40萬劑，衛生署昨午發稿則表示，最新一批約86萬劑的復必泰已運抵香港。

明報記者

（新冠疫情）

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