LOTR今屆滿 機場離境送行逾千人 祖孫相擁忍淚：同爺爺嫲嫲講再見啦

昨清晨天文台曾發出黃色暴雨警告，停雨後天色仍灰暗。在赤鱲角機場，登機櫃位出現大批送機及離港者，不少家長帶同年幼子女，拖着數箱行李與親友道別。更多的是頭髮花白的老人家為子女、孫兒一家送行，臨別前強忍淚水相擁，「保重啊，有事WhatsApp我！」，「同爺爺嫲嫲講再見啦！」有婆婆在離港閘口送別親友後，站在閘外哭泣。

移英者：香港變化太快 冀予孩子選擇

王先生及王太昨早10時許帶着子女提早排隊等候辦理登機手續。他們由上年年中開始考慮全家移民，約今年4月開始辦理手續，5月初獲批申請，並賣樓套現往英國的生活費。王太眼泛淚光表示，作出離港的決定感到掙扎，她說孩子之前體驗過英國教育，感到快樂，故她雖對香港萬般不捨，仍希望給予小朋友選擇的機會。「在香港每日的氣氛，像今日的天氣——天陰。」她認為，香港回歸中國是無可避免，但作為一個在香港長大的人，覺得「變化來得太快」。她稱到埗後會進修有關自己行業專業課程，以融入當地社會。

另一移英者：香港已不是香港

張小姐計劃以LOTR入境英國讀書，表示由社會運動起開始，「覺得香港已經不是香港」，香港本來有言論自由，可以為自己發聲，惟現在連一些基本權利也失去，連衣著顏色也有顧忌，大家不再敢穿黑色、黃色衣服，否則會被歸類。

供港人在獲批BNO簽證前入境英國的LOTR安排，將在7月19日屆滿，7月20日起港人須預先獲批BNO簽證，否則不准入境英國。

今起抵英國須隔離 有人為此改期上機

此外，英國政府上周更新入境地區名單，將香港列為綠色地區名單，由今日起到埗後毋須隔離檢疫。有市民因此將機票改期，延至昨晚起飛前往英國。陳小姐原定於7月15日乘坐飛機至英國，得知新安排後，將機票改至昨晚11時55分上機，抵埗後便毋須隔離檢疫10日，只需離境前、到達後分別作一次核酸檢測。