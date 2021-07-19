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臨別馬屎埔 程婆婆：失農田失依靠

【明報專訊】地政總署近月因應新界東北發展計劃，陸續要求粉嶺馬屎埔村居民遷出，位於馬屎埔的馬寶寶社區農場早前稱地政總署通知今日為收地限期。有在馬屎埔耕作二三十年的婆婆指這片田是她的依靠，但從沒政府人員與她洽談安置方案，表明不願放棄耕作，「就算用鐵線鎖起，我都捐番入來種」。

「就算鎖起 都捐番入來」

以耕作為生多年的程婆婆，在馬屎埔西邊村有一片小天地。雖然她早年已搬出村，但每天仍回去耕作，皆因她不喜歡接觸人，寧可日日與農作物為伴，「我唔鍾意出去社會，我唔習慣。我鍾意做呢啲（耕田），自由、開心、舒服，又唔駛戴口罩。如果無咗呢度，我無晒嗜好。」她早年確診鼻咽癌，做了電療、標靶治療，復發後再做手術，現在要靠助聽器才能溝通。

不捨大棵龍眼收成 斥政府沒交代

程婆婆的農地雖小，但農作物款式多多，有木瓜、番薯苗、花生、莧菜、小番茄，更有數棵高大挺拔的龍眼樹。程婆婆自給自足，大病初癒的她不想吃外面的食物，中午在田間摘幾塊葉，炒一下便是一餐。她說木瓜及龍眼尚未夠熟，新一株番薯苗也是剛剛才鬆土播種，不過今日過後，馬屎埔收地，程婆婆的農地命運未卜，她或未可繼續照料自己的「寶貝」：「我龍眼種到咁大，好唔捨得囉！」

程婆婆說，初步有打算看看附近有否仍未被收地的村民，可以借地予她繼續種植。不過，她仍是最希望與政府聯絡，惟一直不得要領：「你哋可唔可以幫我聯絡吓？補返畀我？我種咗幾十年，好唔捨得，我個心好翳啊，收購又完全唔聯絡我，鐵線鎖起我都捐返入來種！除非佢鏟咗！最重要有個交代，我真係好唔捨得，好唔甘心。」

村民關先生：未有打算 留守到最後

馬屎埔村昨陸續有尚未遷走的居民收拾家當，60多歲的關先生在馬屎埔村出生，昨有朋友前來協助他先行把較值錢的花梨木長椅搬走。

他聽說收地過後還可多逗留一星期，問他有何打算，他說「聽日先打算」，或會找個地方短租，或搬回母親的家，但堅持留到最後一刻，皆因「有啲嘢懷念」，「最唔捨得呢度附近嘅人，同埋鄉村嘅事。呢度以前無米無豉油，可以問隔離借」。他又指現時東村仍有幾戶、西村仍有十幾戶未走。

除村民外，馬屎埔村昨遊人絡繹不絕，逾百人特意去到馬寶寶社區農場最後一次的農墟選購農作物，亦不少人得悉昨是收地前最後一日開放農墟，前來拍照留念。

梁小姐帶同3歲半兒到農墟，她說兒子1歲半便開始每個星期日都到馬寶寶，對於馬寶寶要結束感到不捨；又認為本地農作物特別新鮮味美，「節瓜、冬瓜都做到入口即溶」，以後或只能網購本地農作物。

相關字詞﹕馬寶寶社區農場 新界東北發展 馬屎埔村

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