教育界聖公會握最多票 團體選民見現代媽咪組開心一族

五大辦學團體握近300票

記者昨以傳媒身分到選舉處查閱登記冊，統計第二界別教育界分組選票分布，發現多個辦學團體均手握數十票，其中聖公會擁票最多，至少92間校名列明「聖公會」的學校已登記為團體選民；其次為中華基督教會及東華三院，分別手握至少67及63票；路德會及明愛則各有約37票。

第四界別新增的基層社團分組有404個團體選民，除香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會，其屬會亦可登記為選民，不少屬地區組織，例如大坑關注社、大角嘴之友等，另至少94個為居民組織，如北角居民協會、大澳居民聯誼會等；香港美容同業協會、香港普通話專業協會、現代媽咪組、開心一族、新青年團等亦屬基層社團選民，部分組織有在社交網站設專頁介紹及分享動向，但部分組織無任何資訊，亦未知所屬之列明團體。

22個團體選民與廣西相關

同界別新增的同鄉社團分組除24個列明團體外，運作滿3年的屬會也可登記為選民，合共316個團體選民。登記冊顯示，與廣西有關社團至少握22票，登記地址多與廣西社團總會相同，如廣西政協委員聯誼會、廣西玉林市政協同鄉聯誼會；與福建相關亦至少14個。

第五界別新增的「有關全國性團體香港成員的代表」分組有450名個人選民，立法會議員兼選委會當然委員麥美娟、任全國青聯副主席的立法會主席梁君彥兒子梁宏正、全國政協委員兼全國青聯副主席霍啟剛、民建聯前區議員葉傲冬、民政事務局前局長何志平妻子胡慧中等循這分組登記選民。

選舉處昨開放兩辦事處供傳媒及政黨查閱登記冊，每日僅可派一名代表預約一節45分鐘的查閱時段；不能以任何方式記錄資料，選舉處職員會從後監視。