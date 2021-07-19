選委登記選民跌97% 泛民票倉重挫 登記率八成遜林鄭預告 學者：認受性成疑

選舉委員會選舉9月舉行，特別選民登記安排月初結束，昨發布臨時選民登記冊，提出申索或反對的法定限期為本周四（22日），8月5日發布正式選民登記冊。

五大界別共7891人登記

臨時登記冊顯示，五大界別合共7891人登記選民，較5年前跌近97%，甚至較區議會一個選區最低人口基數的約1.2萬為少。五大界別中的「專業界」選民人數跌幅最大，而當中過往民主派主導的會計、法律、社福及教育等界別分組的選民均大跌（見表）。

非商會無緣紡織界

鍾國斌：可等下屆入商會

屬第一界別的紡織及製衣界選民人數大跌至57，立法會紡織及製衣界議員鍾國斌表示，改制後只有香港紡織業聯會及香港紡織商會的團體成員有資格投票，合資格選民只有50多人，估計全已登記。他表示有非商會成員認為制度不公，但指他們可加入兩個商會，在下一屆選舉取得選民資格。

社福界以往由民主派主導，但新選制下個人票遭取消，其選民由2016年的14,130人大跌至141人。社福界前選委、新思維主席狄志遠說，據了解該界別分組的合資格選民人數超過150名，曾聽聞有社福機構沒登記，他估計是擔心被捲入政治爭拗、因投票在機構內造成分化，「不是因為不滿這個選舉制度，所以（不登記）作政治表態」。

狄志遠：社福憂內部分化

合資格也棄登記

特首林鄭月娥本月初曾說，選民登記率超過九成，形容選民登記的「熱情是很高漲，是非常踴躍」，但目前的登記率低於林太所言。

選舉事務處昨回覆稱，估算合資格界別分組投票人約為1萬，該處接獲超過9300份選民登記表格，但當中可能有不符合登記資格、錯誤提交、重複遞交等申請；最終共7891名投票人獲列入臨時投票人登記冊，即佔合資格投票人數目大約為八成。

蔡子強：投票率成宣傳重點

科技創新界（前稱資訊科技界）由2016年逾1.2萬名選民跌至54人，資訊科技界選委黃浩華表示，選民的代表性待商榷，多元聲音被減少，情况不理想。黃浩華去年曾宣布參選立法會，他稱「我參選都未被DQ（取消資格），但我的選民已經被DQ」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，儘管登記的選民大減，但預料中央會督促選民投票，推高選委會選舉、特首選舉的投票率，而高投票率會成為官方的宣傳重點之一，「（官方會說）高投票率下（選舉）認受性高……但公衆、國際社會是否相信是另一回事」。蔡稱選民基礎較以往大減，且團體選民與政府關係密切，令人質疑選舉的認受性。

明報記者