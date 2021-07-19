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子任恒大高層辯護律師 聶德權：已匯報 無衝突

【明報專訊】警方調查一宗企圖強姦案揭發3名高官等9人出席飯局違反限聚令。本報昨報道，公務員事務局長聶德權的兒子、大律師聶天樂屬於上述企圖強姦案被告陳奮的辯方律師團隊，該案今早在東區裁判法院再提訊。聶德權昨表示，不會過問家人工作情况，上周四收到傳媒查詢才首度知悉事件，其後向行政長官匯報，看不到事件有何利益衝突。

稱不過問家人工作 傳媒查詢方悉

本報昨報道，捲入飯局風波的地產商恒大集團高層陳奮已無上班。根據司法機構網頁，一宗被告為陳奮的企圖強姦案，今早在東區裁判法院提訊。

本報上周三就聶天樂屬於上述案件的辯方律師團隊一事向公務員事務局查詢，未獲回覆。報道昨刊出後，聶德權被傳媒問及事件才回應，他說上周四收到傳媒查詢才首次知悉事件，其後向行政長官匯報，會繼續按政治委任官員和行政會議成員的申報機制作出所需申報，看不到事件有何利益衝突，又說不會評論已進入司法程序的案件。

聶德權表示，自己原則是不會與家人討論工作，不會過問家人工作情况，而律師等專業行業有保密原則，不可透露有關處理的案件。

指保安局長已檢視3官飯局 公務員局不跟進

出席飯局違反限聚令被票控的保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海，連日未有露面，亦拒公開飯局資料，而政府高層以「敏感度不足」為3人解說，表示3人已道歉及付出代價。聶德權稱，保安局長作為涉事官員的上司，已檢視情况及交代，公務員事務局沒需要進一步跟進。

另外，國務院港澳辦主任夏寶龍上周稱香港的管治者不僅要愛國愛港，還需德才兼備及具備管治才幹。聶德權昨在商台《政好星期天》表示，管治團隊有責任做好工作，而透過宣誓及簽署聲明的要求，讓公務員清晰了解責任及要求。他說要加強公務員培訓，令他們對憲制秩序及「一國兩制」有充分了解，亦要加強行政以外能力，具備更大視野了解國家發展及全球形勢。他說當局正處理公職人員宣誓事宜，適當時會公布具體情况。

相關字詞﹕聶天樂 限聚令 飯局 高官 企圖強姦 聶德權 陳奮

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