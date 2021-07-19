循國安法查港大評議會案 蕭澤頤：道歉最多是求情理由

被問到會否接受涉事學生的道歉，蕭澤頤接受網媒「香港01」訪問表示，「犯法就係犯法」，指所有人犯法都要承擔法律後果，年輕人亦不例外，「道歉最多係求情理由，做任何可能違法的事之前都要諗後果，唔好諗住做完之後出來道歉可能會無罪」。

指學生動議某程度等同美化刺警

蕭澤頤昨在無綫節目《講清講楚》表示，港大學生會評議會的動議某程度上等同認同或美化七一刺警案兇徒的行為，絕對有可能觸犯《港區國安法》，他說正循國安法第27條宣揚恐怖主義罪調查案件；如行為令香港不同群體產生敵視，亦可能觸犯煽惑罪。

被問到早前到港大校園需蒐集什麼證據，他指當時蒐證目的是要調查他們行為背後的意圖及目的。

市民銅鑼灣獻花 「不排除蒐證」

至於早前有市民到銅鑼灣案發現場獻花悼念或感謝七一刺警案兇徒，警方會否同樣蒐證，蕭澤頤表示不排除此可能，但強調須視乎個別個案而定，例如市民除了獻花，有否其他影響公共安全及秩序的行為、有否煽動言語及行為。

蕭澤頤表示，本港目前恐襲威脅級別維持中度，即無具體情報顯示香港成為受襲目標，如有需要，便會提升級別。他表示會加強反恐演習，除了紀律部隊及警隊，所有持份者都要參與，包括公眾，以提高市民的警覺。

稱需做事改善警民關係 「特別是假新聞」

反修例運動令警民關係重創。接任警務處長近一個月的蕭澤頤表示，不認同絕大部分市民與警隊關係撕裂，經歷兩年後有市民更支持警察，但不否認有些人仍敵對警察。他認為，需做很多事改善警民關係，特別是假新聞及假消息「荼毒好多人」，令他們敵對政府或警察，又形容「整場黑暴」是「謊言共同體」及「世紀大騙案」。