餐廳設籃球比賽及DJ打碟 警拉橙帶圍封陳東里 灣仔「市集」229人遭票控犯聚

最小12歲 餐廳負責人帶返警署調查

警方表示，灣仔分區牌照組、特遣隊聯同機動部隊警員根據線報及經深入調查，發現大量人群於陳東里及霎西街交界的店舖外聚集，舉行籃球比賽及音樂派對，遂於前日傍晚6時許展開代號「松塔」、打擊受禁群組聚集活動的行動。行動中合共向170男59女（年齡由12至49歲）發出涉嫌違反限聚令的定額罰款通知書。店舖的32歲男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，違反第599G章，被帶返警署進一步調查，稍後會向他提出檢控。

據涉事餐廳在社交網站及海報宣傳所述，活動名為「籃球音樂市集」，內容包括籃球表演及比賽、DJ打碟及市集攤位等，原定分別於前日及昨日的中午開始至晚上9時完結，警方於前日傍晚採取行動，拉起橙帶圍封陳東里，逐一向聚集舖外的人發限聚告票。

所有票控者倘不抗辯 合共罰款逾百萬元

餐廳昨日照常營業，另一名負責人王先生回應稱，因事件已交由律師跟進，所以不便評論細節，但透露原先參與市集的檔主大部分未有出現，所以第二日市集未能成事，而附近巡邏警員則明顯增多。有被票控女子表示，政府5000元消費券還未到手，就先收5000元定額罰款告票。以所有被票控者均選擇不抗辯並繳交5000元定額罰款計算，229人合共被罰114.5萬元。

餐廳籲參與者取飲食收據 證事發時「等外賣」

事發後，餐廳在Instagram限時動態呼籲參與者取回飲食收據，證明自己當時「等外賣」，問「香港幾時開始喺條街度都係犯法？」；又稱仍有時間諮詢法律意見，籲「唔好交（罰款）住」。

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