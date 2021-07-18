廣華被指殮房未滿即兩屍一格 前線批對先人不敬 醫局：快滿會預先準備

廣華醫院4名殮房助理投訴，該院殮房主任經常欺凌同事，最離譜是「拎先人遺體嚟玩」。

助理稱上司常欺凌 質疑藉搬遺體增工作量

自覺遭針對最多、在殮房工作10年的林先生說，2至7月期間，廣華80個遺體存放格未滿，上司要求預早搬兩屍至同一格；其中一次在7月初，當時仍有3格空位，上司已要求他們將遺體「孖鋪」，直斥「對先人不敬」，質疑上司想藉搬運遺體增加工作負擔。他們曾向上司投訴，但獲回覆需「未雨綢繆」。

林續說，該上司用簿仔記錄員工每次犯錯，但不會向員工反映，令他壓力很大，長期失眠，需見精神科醫生及服安眠藥；該上司更在職員發展檢討目標計劃表詳列其錯失，「畫花」其紀錄，令他轉工更艱難。

瑪嘉烈員工心口痛往急症 被責無事先通知

另外，現已離任的瑪嘉烈醫院前助理院務主任J小姐（化名）說，在同一職位工作約3年，遭受去年初到職的高級院務主任針對，動輒得咎，屢遭拍枱大罵，令她經常失眠及食慾不振，需看中醫調理，亦因此不再續約。她最不滿是2月因心口痛往急症室，被上司責怪未有事先通知。她批評上司不人道，醫管局作為最大醫療機構，卻有高層輕視員工健康，感到失望。

協助上述事主的職工盟組織幹事吳冠君說，每年接獲40宗醫管局職場欺凌求助，反映情况普遍，希望局方正視問題及追究相關者。

工盟：年接40醫院欺凌 局方：設投訴機制

醫管局回應稱，致力促進尊重及和諧的工作環境，並設投訴及上訴機制，上訴渠道包括醫院、聯網管理層及醫院管治委員會，以及醫管局大會轄下的職員上訴委員會。