涉非禮孫女同學 七旬翁被捕

涉𨋢內摸胸 警稱有預謀

深水埗警區署理總督察（調查1）黃瀚緯表示，前日下午5時許，女童獨自由石硤尾邨商場平台返回住所，其間在屋邨升降機內遭老翁觸摸胸部，她受驚逃離現場並報警。警方接手調查，鎖定目標男子及埋伏。昨早近11時，探員在南昌街石硤尾邨服務設施大樓附近拘捕一名74歲本地男子，他涉嫌非禮，報稱退休，居於深水埗。

調查發現老翁在女童學校認識其家人，相信他有預謀犯案，會被通宵扣查。據了解，現場為石硤尾邨美禧樓，女童就讀小學三年級，疑犯的外孫與女童為同學，兩人就讀於區內一間小學，女童家人認識疑犯近一年。

居民：見陌生人出入沒登記

育有兩名女兒的石硤尾邨居民林太說，曾見陌生人進入大廈時毋須登記資料，「咩人都入得，梗係要改善（保安）」，她稱會教導女兒盡量不要離開家長視線範圍，外出時要與陌生人保持距離，「有咩事大聲嗌，唔好同陌生人同𨋢」。

居民楊小姐說，大廈後門沒有保安，不排除有人尾隨居民進入大廈，認為保安應加緊巡邏，又建議在後門加裝閉路電視。她續稱，會教導小孩避免與陌生人乘搭電梯，學校亦應加強教育。