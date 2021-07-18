4日收21萬 港怡被指沒報價 院方：重視意見 病翁遺屬稱私院「貴到保險追唔到」

涉事已故病人81歲周先生，1月懷疑心臟有問題，經朋友介紹向港怡醫院門診求醫，1月9日首次求診驗血，院方其後在電話通知其血色素低，要求他覆診及入院接受輸血，同月11日覆診及入院。當時周先生家屬陪伴在旁，醫生建議周先生購買胃及大腸鏡檢查套餐，家屬稱沒有獲告知套餐價錢，亦無收到提高私家醫院收費透明度先導計劃的費用預算表格。

其後，周先生接受大腸鏡檢查時被發現有腫瘤，醫生要求病人翌日以正電子及電腦斷層雙融掃描（PET-CT）詳細檢查，惟周先生在檢查過程注射顯影劑後心臟停頓，為時20分鐘，未能完成所有檢查程序，須急救及轉入深切治療部病房。家屬認為該院費用高昂，在同月14日將周先生轉送至公立醫院，病人5日後離世。

父情况急轉差離世 子耿耿於懷

周先生的兒子向本報稱，當時沒想過父親情况突然轉差，一切很亂，亦對父親死因耿耿於懷。他說家人最不滿院方及醫生不論收費金額大小，均沒有事前告知家屬，待繳費時始獲悉金額，住院4日總收費逾21萬元，父親有醫療保險仍需付10多萬元。他說，胃及大腸鏡套餐收費逾3萬元、PET-CT需1.7萬元、深切治療病房期間心臟科及腸胃科醫生巡房收費、醫生陪伴父親轉公院亦收費8000元等，上述收費均沒事前向家屬解說。周先生兒子稱，作為病人家屬及消費者，如盡早得悉各項檢查及治療費用，可比較不同醫院收費和服務，選擇最佳及最合適治療。他明言不會再使用港怡醫院服務，亦對私家醫院失去信心，中產亦難以負擔高昂醫藥費，形容私院醫藥費升幅如樓價，「貴到保險都追唔到」，若保險不能涵蓋大部分私院收費，質疑道：「仲有無需要買保險？」

港怡：病人屬非預約入院個案

港怡醫院回覆病人家屬稱，病人周先生為非預約入院個案，因此辦理入院手續前未能即時提供費用諮詢表參考；當周先生到病房後及安排檢查前，職員已通知周先生檢查內容及收費，並獲得其同意。院方稱已與病人家屬溝通及解釋相關安排和費用詳情，非常重視病人及家屬意見，確保有充足溝通，亦會定期審視服務流程，按需要作出相應改善。

社區組織指私院自由度過大

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，周先生早前已在醫院門診求醫，院方可預期他有可能入院，故不完全是非預約入院，應能提供費用預算表供參考，院方說法「取巧」及「牽強」。他認為，現時政府給予私院太大自由度，私院無誘因增加收費透明度，而《私營醫療機構條例》有很多灰色地帶，希望衛生署加強規管及監察。

他建議私院在每個醫療程序前，先向病人提供收費預算表格，並需病人或家屬簽名作實，減少日後爭議，尤其是次個案涉及年長病人，應盡量安排家屬見證下解釋收費及風險。

明報記者