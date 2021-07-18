劉澤星：低免疫力者或要打第三針

【明報專訊】本港昨無新增新冠病毒確診個案，初步確診少於5宗，是一周內三度零確診，連續42日無出現本地源頭不明個案。食物及衛生局長陳肇始昨表示，有信心疫苗接種率持續上升，希望9月達到五成，未來進一步升至超過七至八成，達至群體免疫。港大研究發現接種復必泰（BioNTech）疫苗產生的抗體水平高科興9倍，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星認為，疫苗效能不能單看抗體水平，但認為免疫功能低者或需打第三針。
昨無確診 42日無源頭不明
對於港大發現接種復必泰和科興後抗體水平大不同，劉澤星昨在商台《政經星期六》表示，單看抗體水平不夠判斷是否需打第三針，接種疫苗後除產生抗體亦有T細胞反應，T細胞能直接攻擊病毒，或指示B細胞製造抗體中和病毒，但接種疫苗後T細胞的功能有多活躍、功能提升了多少仍待研究。
「實實際際疫苗是否能保護我們，應看第三期臨牀（研究）數據、現實世界的數據，兩隻疫苗都可保護我們。是否單靠抗體可看到保護力有多高？抗體要多少才夠？暫時沒人知道。」他說，現實世界數據反映接種兩針香港兩款疫苗都有足夠保護。劉澤星相信一般市民毋須打第三針，除非有嚴重疾病令免疫功能低。
單看抗體難斷需否補針
對於貝爾面癱列科興罕見副作用，劉澤星稱病毒和疫苗都有可能令神經線受影響包括貝爾面癱，強調貝爾面癱易診斷，超過九成可完成康復。有男聽眾昨日致電該節目稱自己數年前曾患面癱，擔心再接種新冠疫苗會重現面癱，劉澤星回應，病毒和疫苗都有可能刺激第七條神經線發炎致面癱，但不代表接種後會再面癱。