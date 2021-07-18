何漢權：領導人開腔 劏房問題5年解

商務印書館、零傳媒、香港中國經濟文化發展促進會舉行的《中環一筆》叢書發佈會暨論壇，昨吸引約200人出席。主持人曾瀞漪以普通話提到，香港有無可能比夏寶龍提出的時限更早、甚至5年內「告別」劏房，何漢權稱「如果國安法旨意香港人去立，就死得啦」，而今次是國家領導人首次清楚要求解決劏房問題，他相信只要5年、最遲10年就可解決。

劉瀾昌：可履「三年上樓」者可做特首

中觀研究所長劉瀾昌稱若誰可做到3年上樓承諾，就由誰當特首；珠海書院「一帶一路」研究所所長陳文鴻說多年來政務官、下層官員亦不做事，顯示民心未歸。

專欄作家屈穎妍戴上「勁揪」撐警口罩，手拿印有「中国人不吃這一套」手機殼在論壇上表示，現仍見到有很多人依然「寫紙仔」，不用「安心出行」，「就知道到世界幾支離破碎」。她稱不怕被攻擊及批評，若生於抗日時期，「我是伸手拿支棍都去殺敵的那種人。」

被問或低投票率

屈穎妍：夏寶龍稱贏一票都是贏

被問未來選舉投票率或創新低，屈穎妍稱曾在深圳與夏寶龍開會時有人問類似問題，當時夏稱「我們贏一票都是贏，這就是選舉遊戲的規則」，她說別怕少人投票，「這選舉遊戲是那些愛民主的人話要玩的」。她稱中國被污衊了20多年，回歸最錯一步是沒開始在電視播中央電視台、湖南衛視、浙江衛視，大家一直看那些避諱新聞或資訊才導致今日局面。

快樂書房創辦人兼總編輯潘麗瓊質疑，為何香港現仍准許部分人「鍾意就寫紙仔」，不使用「安心出行」，認為香港應向「阿爺」學習國內效率，又稱香港已較內地落後10年，「（香港）一直是傲慢與偏見的兔，將別人看作是龜，其實我們才是那隻龜」。