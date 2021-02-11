書展旅遊書割價100元7本續滯銷 童書展商：無內地台灣客 銷量少前年1/3

擬再減價 盼不用蝕倉租

香港書展昨至第四日，迎來首個周末，人流較多。不過首年參展的青葉書局負責人黃泳希表示，早已預期疫情下書展會較淡靜，加上攤位附近的小食亭及廁所因防疫關閉，攤位人流較少，現只盼不用蝕錢。他稱原價118元的旅遊書部分已是2017年版本，現以100元7本「蝕本價」出售，旨在清貨尾，不想再儲在倉內蝕租，「拿了十分之一貨到場試水溫，可惜滯銷」，每天僅賣出約50至70本，現考慮再減至100元10本出售，務求不用又要運回儲存倉。

黃又稱不少家長因覺得子女Zoom上堂難吸收，加上暑假無法外遊，「大手筆」為子女買補充，一般買數百元至1000元，部分買2000至3000元，「有家長買到已忘記有否買過，小朋友說已做過這本（習作）了，家長即轉而買一本」。

商務：STEM、科普、語文書搶手

商務印書館市場營銷總監吳小燕稱，現未追平2019年書展同期水平，但今年家長除搶購補充，有關STEM、科普、語文學習等知識百科類書亦搶手，以往平均每張單約200至300元，今年升至約500元，部分達2000元。專賣補充的「Joint-us」員工黃先生稱，今年貨量較2019年書展時少三成，料銷量亦相應跌三成。

而展覽廳3人流明顯較展覽廳1少，當中展覽廳3的Seeds children's bookstore，負責人形容人流「慘淡」，銷量較2019年書展同期少三分之一，估計家長在疫情下未必帶小朋友逛書展，或已習慣網購，加上沒有來自內地及台灣的客人。負責人稱以前經常有人花2000至3000元買圖書，但今年很多人埋單僅數百元，以往賣50多元的兒童圖書，今年首次賣99元3本。