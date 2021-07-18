網媒記者拒捕改判社服令 官令接受情緒輔導

被告：事後身體現陣痛

被告何家欣（27歲）聞判後表示，對於由緩刑改為240小時社會服務令難免感到失望，指時數對她而言非短，但唯有接受。何家欣稱案發後「克服唔到所有嘢」，完全不能再行近案發現場，事後後頸及脊椎長期出現陣痛，平躺時右腳及左手手肘仍會感到麻痹。

早前判緩刑 官自揭出錯

法庭早前為被告索取社會服務令及背景報告。嚴舜儀說，閱過背景報告後發現她情緒控制有問題，關注若被告執行社服令時，或無法令服務單位及督導主任滿意；經考慮後，決定擱置早前的緩刑命令，改判社服令，並施加兩項附加條件，下令被告須定期到精神科覆診及接受情緒管理輔導，以確保情緒健康平穩。法庭將於被告履行社服令6個月或120小時後索取進度報告。

嚴官上月裁決時接納女警證供，指女警案發當晚帶兩名女被捕者到洗衣街花園公廁如廁，見被告持鏡頭站在女廁門口，且沒展示記者證，憑其身形誤以為她是男子在偷拍，故上前截停，惟被告撥開女警的手欲離開，裁定被告有抗拒女警並罪成。

指增援警長誤判 不恰當用胡椒噴劑

裁決又稱被告推女警的力度不大，認為到場增援的警長誤判被告是頑強抵抗，不恰當地使用胡椒噴劑。

【案件編號：KCCC2829/20】