馬寶寶農墟今最後營運 「有田都會繼續種」

工程影響 馬屎埔村70住戶未遷出

發展局回覆本報稱，古洞北粉嶺北新發展區第一階段工程於前年5月獲立法會批出撥款，地政總署同年9月展開法定收地程序；有關的馬屎埔村住戶獲告知在今年第二季遷出，而現時受第一階段工程影響而未遷出住戶約有70個，當局會繼續與餘下住戶溝通。

翻查資料，政府首次在2007/08年度《施政報告》宣布籌劃新發展區，恢復對古洞北、粉嶺北、坪輋和打鼓嶺的研究。除此之外，政府因興建高鐵要清拆菜園村，掀起2009年的反高鐵運動，令社會關注城鄉規劃。

綜合報道，馬寶寶社區農場數名創辦人在2009年反高鐵運動時認識，包括在馬屎埔村長大的區晞旻。他們其後因政府決意發展新界東北地區，馬屎埔村村民屢遭發展商逼遷，故在2010年創立「馬寶寶社區農場」，推廣永續農業、關注城鄉規劃及保衛家園。該農場成員多次反對新界東北發展及要求擱置發展計劃，並在發展商恒地2016年收地期間站在前線抗議。

（城市保育）