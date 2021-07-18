首批港產大閘蟹 今秋料50萬隻應市 廚餘製蟹糧 發起人：倘成功可活化更多荒廢魚塘

漁護署回覆稱，該署積極推廣「優質養魚場計劃」，以協助本地養殖戶提升養殖場的生產水平及產品的質素。該署會向每批獲「優質養魚場計劃」認證的漁產品（包括大閘蟹）發出合格證書，每張證書均附有二維碼標籤，確保產品可追溯。

流浮山魚場獲漁署認證

生態魚蝦蟹科技有限公司發起人陳式立表示，港人每年消耗約1300萬隻大閘蟹，絕大部分由內地及外國空運進口，耗用大量能源，增加碳排放；近年內地大閘蟹曾驗出致癌物二噁英，影響穩定供港，故構思在本地飼養優質大閘蟹。在持有約700萬平方呎魚塘的塘主支持下，陳式立今年初將流浮山多個荒廢魚塘活化，獲漁護署確認為「優質養魚場」，本報記者日前到其中一個位於流浮山的魚塘，發現魚塘上方蓋上黑色塑膠遮陽網，四周種滿植物，塘內有多條2至3米闊的塘壆，之間形成約0.5米闊的水道。

現養百萬隻中華絨螯蟹

「倘做到安心食用 料本地有市場」

該公司另一發起人程詩灝表示，飼養大閘蟹最關鍵是氣溫及水質，加設遮陽網後，夏季日間氣溫逾30℃，魚塘水溫仍維持在約22至24℃；至於水質，團隊清除塘底淤泥後，斥資30萬元在附近開鑿水井，引地下水入魚塘，並於塘底鋪蠔殼，令水質維持微鹼，與內地飼養大閘蟹的環境相近。魚塘亦設置感應器，並利用人工智能建立大數據，24小時監察水質及氣溫。

回收進口鱈魚廚餘 磨粉做糧

程詩灝說，現時飼養的大閘蟹是中華絨螯蟹，與陽澄湖及太湖的大閘蟹屬同一品種，均屬於陸蟹，不時要上岸換氣，故在魚塘中間建塘壆，供大閘蟹匿藏脫殼，營造自然生境。他稱今年初在4個共60萬平方呎的魚塘放入100萬隻蟹苗，料10月會有約50萬隻大閘蟹推出市面發售，預計每隻4至5両重的大閘蟹初步定價約238元，預訂會有七折，相信會有競爭力。程說，飼養大閘蟹毛利較傳統淡水魚如烏頭、鯇魚為高，如做到安心食用，相信在本地有市場，亦可活化荒廢魚塘，為本地塘魚養殖業增值。

另外，由於大閘蟹零售價較高，可以餵飼優質飼料，當中有約三分之一飼料來自上水河上鄉一間廚餘廠。該廠運作至今10多年，主要回收外國進口的鱈魚及三文魚等廚餘，現時每日處理約20公噸，烘乾及磨成魚糧粉末後只有約兩公噸，運到大閘蟹養殖場再混合其他飼料，供餵飼大閘蟹，若日後試驗養殖大閘蟹成功，擴大養殖規模，就可以吸納更多廚餘。

明報記者

（城市保育）