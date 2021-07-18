回應美「商業忠告」 特首三司逐一發聲明反駁

中聯辦譴責制裁 指公然挑釁

美國國務卿布林肯表示，中國官員過去一年有系統地破壞香港民主制度、延遲選舉、取消民選議員資格，北京削弱香港問責、透明管治和尊重個人自由的聲譽，違背香港高度自治50年不變的承諾。他說，面對北京過去一年扼殺港人的民主希望，美方決定行動，表達美國堅決支持港人的信息。

布林肯：中國有系統毁港民主制度

特首林鄭月娥昨晚發聲明稱，布林肯的聲明充斥以偏概全和毫無事實根據的言論，令人震驚。她批評美國採取明顯雙重標準，美國當局多次以維護國家安全為由，合理化一些影響其他國家、企業及個人的決定和行動。

林太亦稱，《港區國安法》實施前，與外部勢力有關聯或被外部勢力煽動的暴徒，以支持民主為幌子，意圖顛覆國家政權。她說政府正嚴格依照法律採取行動，包括拘捕疑犯，而檢控決定是律政司在不受任何干預下做出，審訊在獨立的司法制度下進行，她認為任何政府不能亦不應妨礙相關法律程序。

政務司長李家超表示，國安法發揮了關鍵作用，令社會恢復穩定，國家安全風險受控，有助維持有利的營商和投資環境。他批評美國政府對香港營商環境的無理指控及炒作純屬無事生非，危言聳聽。

邱騰華：「商業警告」違反國際慣例

律政司表示，國安法符合國際上維護國家安全的慣例，對於一些西方國家對國安法展開無理攻擊表示驚訝，認為故意誤導國際社會。律政司稱，檢控人員必定按照國安法和本地法律處理涉及危害國家安全案件，所有檢控決定基於可接納證據和適用法律。

財政司長陳茂波批評美國發出「商業警告」屬荒謬和毫無理據，稱國安法的實施鞏固了香港作為國際金融中心的地位。商經局長邱騰華則說，美國政府對在港經營的美國企業和個人發出的所謂商業警告粗暴干涉香港事務，亦違反國際商務慣例。

保安局長鄧炳強稱，國安法帶來的安全和穩定令經濟和民生得以恢復、商業可蓬勃發展，批評美國政府最新聲稱實施所謂「制裁」及作出所謂「商業警告」是回應國安法的制定和實施，是完全站不住腳的藉口。