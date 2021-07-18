指區議員辭職因不符宣誓要求 未必關追薪

夏寶龍日前談團結各方

林鄭：非「搞清一色」 會包容民主派

區議員料將於本月內宣誓，自從傳出遭DQ（取消資格）者會被追討上任以來薪津的風聲後，連日大批區議員辭職，日前憲報顯示達214個議席懸空。民主黨主席羅健熙日前去信特首林鄭月娥要求澄清風聲，林太昨日表示，因仍在研究安排，包括若宣誓不符要求時有何法律後果，故目前無法澄清，待適當時候盡快公布。她又認為議員辭職未必只擔心金錢損失，「因常聽他們說參選是為了服務市民」，她相信他們是自行量度後，認為過去一段時間的行為脗合負面清單、無信心符合要求而作此決定。

李家超：拒「偽效忠」者入管治架構

民主黨原建議黨內區議員宣誓，惟追薪等風聲傳出後大批區議員辭職。羅健熙稱，連日來各區議員均相信自己可符合宣誓的法例要求，但他自己與其他區議員擔憂政府如何演繹，「風聲傳出來，政府沒有釐清、令人有擔憂就是（辭職）原因；政府訂了政策，卻不期望事情清清楚楚，而是模糊亦沒有所謂，這令人最不理解」。

另外，政務司長李家超昨於網誌稱，與資審會全體成員將公平公正依法履行審查並確認候選人資格的把關重任，確保完善選舉制度準確落實，並獲得應有效果，將「偽擁護」、「偽效忠」的人拒諸管治架構門外。

律政司長鄭若驊亦發網誌表示，香港要大有可為就必須有《港區國安法》保駕護航，深入實施國安法的工作需由整個社會共同承擔。她說，律政司除會嚴格按照國安法及本地法律處理涉及危害國家安全的案件外，亦會加強向社會各界推廣國家觀念、對《憲法》、《基本法》和國安法的正確理解。