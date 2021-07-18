「告別劏房願景好遠」 暫靠租管與過渡房

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍日前發表演說時提及香港房屋問題，期盼在國家第二個百年奮鬥目標（即2049年、中國建國100年）實現時，香港住屋問題得到極大改善，「將告別劏房、籠屋」。特首林鄭月娥昨於港台節目《星期六問責》稱，該願景「好遠」，而建屋需時，在公屋建成量達標前會三管齊下處理，包括藉兩年建成1.5萬個過渡房屋、為輪候公屋逾3年家庭發放現金津貼，以及劏房租金管制，盡量協助居住環境較惡劣居民。
稱部分為住近公司租劏房
檢視新界北融合灣區 毋須出市區
根據《長遠房屋策略》2020年周年進度報告，香港去年居於環境欠佳的住戶數目高達12.2萬。林太解釋，劏房出現除因不少家庭正輪候公屋，部分是由於單身者或因居所較遠、需往市區工作而另行租屋。她稱幾乎無新市鎮做到就業「自給自足」，不少居民需每日往返市區，冀檢視新界北發展可融合大灣區、深圳發展，日後為新界北居民提供毋須出入市區的就業機會。
林太將於10月6日發表任內最後一份《施政報告》，政府料將舉行約30場諮詢會。被問到會否到訪學校，林太稱仍欲與青年同行，但不少青年對國家、政府有較負面看法，部分採取較激進、極端行為，「如官員入學校，令學校有很多示威者靜坐、叫囂，我們認為無謂麻煩學校」。她自言仍希望到訪學校、與學生交流，但仍需視乎安排上可否做到。