「告別劏房願景好遠」 暫靠租管與過渡房

稱部分為住近公司租劏房

檢視新界北融合灣區 毋須出市區

根據《長遠房屋策略》2020年周年進度報告，香港去年居於環境欠佳的住戶數目高達12.2萬。林太解釋，劏房出現除因不少家庭正輪候公屋，部分是由於單身者或因居所較遠、需往市區工作而另行租屋。她稱幾乎無新市鎮做到就業「自給自足」，不少居民需每日往返市區，冀檢視新界北發展可融合大灣區、深圳發展，日後為新界北居民提供毋須出入市區的就業機會。

林太將於10月6日發表任內最後一份《施政報告》，政府料將舉行約30場諮詢會。被問到會否到訪學校，林太稱仍欲與青年同行，但不少青年對國家、政府有較負面看法，部分採取較激進、極端行為，「如官員入學校，令學校有很多示威者靜坐、叫囂，我們認為無謂麻煩學校」。她自言仍希望到訪學校、與學生交流，但仍需視乎安排上可否做到。