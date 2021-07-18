國安處入港大蒐證 特首稱無指示警方 狄志遠斥與「高官犯聚」雙重標準

【明報專訊】港大學生會評議會早前通過議案感激七一刺警案中自戕身亡的梁健輝「為港犧牲」，其後縱撤回議案，警方國安處人員日前仍進入校園蒐證。曾表示同意執法機關跟進的特首林鄭月娥昨稱，無指示警方處理個案，但表示就事件只能共同譴責，否則是縱容極端行為。林太連日對待港大學生會及3名犯限聚令高官的態度，被指「寬己嚴人」，她昨稱不認同，新思維主席狄志遠昨日則斥政府雙重標準，強調學生會已汲取教訓，不贊成取消涉事學生學籍。
林太上周二曾表示，若警務處認為有跟進空間，同意由執法機關跟進事件。她昨於港台《星期六問責》稱不評論警方蒐證行動，但說無指示警方處理，並稱不論政治立場、對執法部門看法，亦要有人性、道德底線，「對於一個人襲擊（警察）、有意『攞命』，竟然可以憐憫、美化，將他封為為港犧牲的人，只能有一個反應，就是共同譴責；任何不是這個立場的人，都是在縱容極端、無人性的行動」。
林鄭：非小朋友 不能講錯就收回
被問到學生會已鞠躬致歉並辭職，是否仍須法律追究，林太稱大學生非小朋友，「不能就我們今天做這件事，明天就說講錯了、要收回」。對於港大學生會前會長孫曉嵐批評政府一方面包庇3名「犯聚」高官、一方面對學生趕盡殺絕，林太不同意包庇失德高官之說。
狄：學生已吸教訓 不贊成革學籍
狄志遠昨說，政府在回應3名高官與港大學生會一事存在雙重標準，年輕人及大學生一向較前衛、有理想，港大學生會已汲取教訓，認為應留空間予大學去教育。他稱不清楚警方執法背景，但認為事件並非急切要調查，亦不贊成取消涉事學生學籍。新思維副主席黃俊瑯曾任理大學生會會長，他稱學生會對學校管治有一定幫助，校方不應一刀切取消學生會原有地位。
本報記者昨早前往港大觀察，未見有學生出入學生會辦事處；至近中午時分，有港大學生會社會服務團的成員，回到同屬學生會大樓內的文化聯會及學社聯會室查看，她們稱服務團的物品鎖在櫃內，未被警方檢走。