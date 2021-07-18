國安處入港大蒐證 特首稱無指示警方 狄志遠斥與「高官犯聚」雙重標準

林太上周二曾表示，若警務處認為有跟進空間，同意由執法機關跟進事件。她昨於港台《星期六問責》稱不評論警方蒐證行動，但說無指示警方處理，並稱不論政治立場、對執法部門看法，亦要有人性、道德底線，「對於一個人襲擊（警察）、有意『攞命』，竟然可以憐憫、美化，將他封為為港犧牲的人，只能有一個反應，就是共同譴責；任何不是這個立場的人，都是在縱容極端、無人性的行動」。

林鄭：非小朋友 不能講錯就收回

被問到學生會已鞠躬致歉並辭職，是否仍須法律追究，林太稱大學生非小朋友，「不能就我們今天做這件事，明天就說講錯了、要收回」。對於港大學生會前會長孫曉嵐批評政府一方面包庇3名「犯聚」高官、一方面對學生趕盡殺絕，林太不同意包庇失德高官之說。

狄：學生已吸教訓 不贊成革學籍

狄志遠昨說，政府在回應3名高官與港大學生會一事存在雙重標準，年輕人及大學生一向較前衛、有理想，港大學生會已汲取教訓，認為應留空間予大學去教育。他稱不清楚警方執法背景，但認為事件並非急切要調查，亦不贊成取消涉事學生學籍。新思維副主席黃俊瑯曾任理大學生會會長，他稱學生會對學校管治有一定幫助，校方不應一刀切取消學生會原有地位。

本報記者昨早前往港大觀察，未見有學生出入學生會辦事處；至近中午時分，有港大學生會社會服務團的成員，回到同屬學生會大樓內的文化聯會及學社聯會室查看，她們稱服務團的物品鎖在櫃內，未被警方檢走。